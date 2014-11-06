Опрос: Вступление в НАТО поддерживают 50% населения, треть - против

Компания TNS в Украине представила результаты восьмой волны исследования политических взглядов пользователей Интернета в Украине.

В августе - сентябре количество респондентов, которые считают, что страна движется в правильном направлении, стабильно снижалась, и в результате уменьшилась до 26%, вернувшись на уровень апреля - мая этого года. В то же время, доля тех, которые считают, что события в Украине развиваются в неправильном векторе, достигла 50%. В октябре, с приближением выборов и объявленным перемирием в зоне АТО, данное распределение в оценке текущей ситуации стабилизировался. На развитие ситуации в стране респонденты-мужчины смотрят более оптимистично, чем женщины.

Позитивнее оценивают развитие ситуации в стране жители Киева (35%), тогда как в Восточном регионе преобладают негативные настроения (59% опрошенных считают, что ситуация развивается в неправильном направлении, и только 22% - в правильном).

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Евроатлантическая интеграция получает все большую поддержку граждан Украины. Количество приверженцев вступления Украины в ЕС неуклонно растет. Почти 2/3 респондентов (60%) проголосовали бы в ближайшее время за вступление Украины в ЕС. В то же время, значимо снизилось количество противников Евросоюза. Географически количество сторонников ЕС снижается с Запада (85%) на Восток (45%) Хотя даже на Востоке и Юге страны количество сторонников евроинтеграции значительно (на 10% и 13%) превышает количество противников.

Половина респондентов в октябре проголосовали бы за вступление Украины в НАТО. Это не значимо, но выше, чем в июне. В то же время наблюдается постепенное снижение количества противников НАТО. Мужчины (57%) значимо больше хотят в НАТО, чем женщины (42%). И чем старше респондент, тем меньше он поддерживает идею о вступлении Украины в Альянс.

Оценки текущей ситуации в стране за последний месяц не изменились: почти половина респондентов (49%) считают ситуацию в стране напряженной, также высокая доля (40%) респондентов считают ситуацию взрывоопасной. Взрывоопасной считают ситуацию в стране преимущественно жители Восточного региона (47%), меньше всего таких респондентов – в Северном (30%), Центральном (30%) и Западном регионе (32%).

Так же неизменными остаются оценки респондентами деятельности центральных властей Украины. 44% считают, что власти не в полном объеме и не своевременно исполняют свою работу, а 32% абсолютно не удовлетворены их деятельностью. Еще 19% считают, что власть, в большинстве случаев, не выполняет своих обязанностей, и только 2% считают, что власть полностью выполняет возложенные на нее функции. Однако, на протяжении последних 4-х месяцев, наблюдается четкая тенденция к снижению оценки деятельности властей. Значимо больше отрицательных оценок в Восточном регионе (41%), значимо меньше – в Киеве (19%) Западном (20%) и Северном (21%) регионах.

Оценки респондентами хода АТО не показали существенных изменений за октябрь. Уже два месяца доля отрицательно оценивающих АТО превышает 50%: абсолютно негативно оценивают 24% и в основном отрицательно – 28%. Больше всего абсолютно отрицательное отношение высказывают жители Восточного региона, а в Киеве (14%), на Западе (10%) и в Центре (10%) таких оценок значимо меньше. Треть респондентов довольны тем, как проводится АТО.

Возможно, недовольство ходом АТО обуславливает то, что почти 2/3 респондентов считают, что решать ситуацию на востоке необходимо мирным путем. И лишь четверть респондентов высказываются за силовое решение. Причем, в Восточном (73%) и Южном (72%) регионах значимо больше респондентов поддерживают мирный вариант решения. Силовой вариант решения значительно более популярен на Западе Украины.

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Восьмая волна исследования проводилась с 11 по 14 октября 2014 г. методом онлайн-опроса. География: вся Украина, городское население. Целевая аудитория: мужчины и женщины 18 - 55 лет. Выборка - 1000 человек, квотная по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.