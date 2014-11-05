Путин может въехать на танках в Киев, вопрос в том, как он оттуда выедет - журналист

Об этом в эфире 5 канала заявил главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов.

"Российская Федерация располагает большим арсеналом средств, которые могли бы нанести большой урон Украине. Это не только тактические, баллистические ракеты и бомбардировочная авиация. Поэтому не нужно думать, что «Искандеры» - это абсолютное оружие. Россию от большой войны в Украине останавливают собственный политические и экономические слабости. То есть Путин не готов в широкомасштабной войне", - считает журналист.

Читайте такжеКоличество войск РФ на Донбассе увеличено до масштаба августовского вторжения - журналистПо его мнению, для полномасштабного вторжения в Украину и долговременной оккупации ее территории России придется объявить всеобщую мобилизацию.

"Давайте посмотрим на военный аспект вопроса – они воюют в Украине, они втянули, мобилизовали боеспособные отделения – это максимум до 70 – 80 тысяч человек. Для того, чтоб проводить оккупацию больших площадей в Украине, им необходимо проходить всеобщую мобилизацию. Может ли Путин сейчас это сделать? В настоящий момент это невозможно для России", - заявил Бутусов.

Журналист утверждает, что в данном случае у Путина ограниченный арсенал средств.

"Можно войти на танках в Киев, но вопрос – как ты потом оттуда выйдешь и сколько на этих танках в Киеве простоишь", - отметил он.