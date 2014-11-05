Демаркационную линию на Донбассе согласовать не удалось – ОБСЕ

Как передает УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке заявил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«Я не имею полной информации относительно этой линии. Но что очевидно для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, что у сторон конфликта нет согласия вдоль 480 км линии», - отметил он.

Хуг добавил, что наблюдатели миссии отмечают, что стороны конфликта не могут прийти к согласию по поводу прохождения линии в районе населенных пунктов Мариуполь, Донецк, Дебальцево и северной части Счастья.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Минске по итогам Трехсторонней встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине был подписан меморандум, состоящий из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведения наступательных действий.

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Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая. Вдоль всей российско-украинской границы будет работать наблюдательная миссия ОБСЕ.

Первая договоренность о прекращении огня была достигнута 5 сентября в Минске.

Однако на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжают обстреливать мирное население и силы АТО.

28 октября представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил, что работы с участием наблюдателей ОБСЕ, украинских и российских офицеров по установлению линии разграничения на отдельных территориях в зоне АТО невозможны из-за постоянных обстрелов террористами.