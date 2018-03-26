Вехи недели. Савченко за решеткой, груз рейтинга и скандал в антикоррупционном семействе

Аргументы Генеральной прокуратуры, включавшие оперативное видео, оказались весьма убедительными для депутатского корпуса, решавшего в минувший четверг судьбу Надежды Савченко. Голосованию предшествовал телевизионный бенефис Героя Украины на нескольких «кнопках», в ходе которого критика власти густо замешивалась на идеях прямой демократии и рассуждениях о том, что власти России и Украины одинаково не хотят мира на Донбассе. Но в «день Ч» сначала во время заседания регламентного комитета, а потом и в сессионном зале Савченко была показательно агрессивной, вступала в словесные перепалки при каждом удобном случае и демонстрировала уверенность в своей правоте. Интересно, что во время заседания Шевченковского районного суда судья сначала заявил о незаконности задержания, а потом огласил вердикт об аресте парламентария на 60 дней. Впрочем, Надежда Викторовна не унывает, она привычно объявила голодовку и пожаловалась на видеонаблюдение в своей камере. По всей видимости, акционеры политического проекта «Савченко» постараются вывести ее на траекторию участия в президентской кампании, что выглядит вполне возможным, исходя из темпов расследования резонансного дела и скорости работы украинских судов.

Юлия Тимошенко, которой КМИС отвел уверенное первое место в своем президентском рейтинге, не голосовала за решения, касавшиеся судьбы Надежды Савченко. Это уже проверенная тактика лидера «Батькивщины»: не нажимать кнопку на депутатском пульте, а игнорировать необходимость показать собственную позицию. Леди Ю решила, что публичного признания того факта, что Савченко оказалась не на своем месте, будет достаточно. Во время принятия решения о лишении иммунитета и аресте первого номера избирательного списка «Батькивщины» Юлия Владимировна пребывала на Земле Обетованной (конечно же, в командировке, как еще), где, по всей видимости, получила благословение высших сил (непонятно только – планетарных или локализированных для Украины) на участие в президентской кампании. Для опытного политика это будут уже третьи подряд президентские выборы, и ставка на победу на них достаточно высока.

Действующий президент предпочел сосредоточиться на формировании повестки дня на будущую кампанию. Петр Порошенко на Волыни подчеркнул, что намерен добиваться внесения в Конституцию Украины изменений, которые закрепят европейский и евроатлантический вектор интеграции. Вопрос этот не материальный, вполне соответствует полномочиям главы государства, и открыто выступать против рискнут только политики с пророссийским бэкграундом. Впрочем, одних внешнеполитических ориентиров для успешной кампании Порошенко определенно будет недостаточно, как и открытия новых мостов, детских садов и прочих объектов инфраструктуры.

Парламентарии не только приняли изменения в законодательство, запрещающие слугам народа посещать с оружием органы власти, но и отказались отменять электронное декларирование для антикоррупционных неправительственных организаций. Отмечу, что депутатский корпус в этом вопросе больше напоминает капризного ребенка, чем собрание политиков, пекущихся о государственных интересах.

Правда, и для антикоррупционеров на государственной службе наступил непростой момент. В кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого обнаружили «жучок», некоторое время передававший звучавшие там разговоры. Предполагают, что контролировать работу Холодницкого могли Генеральная прокуратура и НАБУ, что придает определенную пикантность заявлениям шефа САП, недавно рассуждавшего о полном взаимопонимании с Бюро. На минувшей неделе Назар Холодницкий и глава НАБУ Артем Сытник побывали в Брюсселе, откуда антикоррупционный прокурор опроверг поползшие по информационному пространству слухи о намерениях уйти в отставку «по состоянию здоровья». По крайней мере, до обнародования «пленок Холодницкого» резких кадровых перемен ожидать не стоит.

Евгений МАГДА