Об этом пишет Дэвид Блэр в своей статье «Украинский мирный план рухнул после выборов повстанцев», опубликованной на сайте газеты The Telegraph.

Совсем недавно, в сентябре, лидер Украины провозгласил конец «самого опасного» периода кризиса в его стране. Оптимизм президента Украины Петра Порошенко основывался на Минском протоколе о прекращении огня, который предположительно предлагал путь к разрешению конфликта с пророссийскими боевиками на востоке.

Это соглашение в настоящее время провалилось. Организовав свои собственные выборы в подконтрольных им регионах Донбасса, пророссийские повстанцы унизили Порошенко и свели на нет Минское соглашение.

Согласно пункту девять протокола, Донбасс должен был провести выборы под руководством Киева, прежде чем получить автономию в составе Украины. Вместо этого, повстанцы провели собственное голосование, чтобы назначить своего лидера, Александра Захарченко, «премьер-министром» самопровозглашенной «Донецкой Народной Республики».

При этом, они продемонстрировали, что правительство президента Порошенко потеряло контроль над частью Украины. Территория повстанцев занимает большую часть Донецкой и Луганской области, известную в народе как Донбасс.

Читайте также"ДНР" подвела математика: результаты псевдовыборов оказались "нарисованными"Отнюдь не являясь маргинальной территорией, это новое маленькое государство имеет в своем распоряжении большую часть угольных резервов Украины, существенную долю промышленности страны и население около трех миллионов. Без Донбасса, ослабленная экономика Украины может никогда не восстановиться.

Существует еще одна неизбежная истина: захваченный повстанцами Донбасс, выскользнул из-под контроля Киева и находится в одном шаге от присоединения к России. В то время как западные державы осудили «незаконные» выборы на этой территории, Кремль сразу же признал результаты и похвалил «мандат» новых лидеров региона.

Министерство иностранных дел России призывает к переговорам между повстанцами и «центральным правительством» в Киеве, предполагая, что Москва по-прежнему считает Донбасс частью Украины. Но никто не обманывается. Союз с Россией является заявленной целью руководства повстанцев. Если новоизбранный «премьер-министр» «Народной Республики» подаст официальное ходатайство о присоединении к России, то как же Кремль сможет отказать?

Порошенко должен принять очень сложное решение. Должен ли он терпеть ситуацию, когда промышленный центр его страны находится на грани слияния с Россией, или он должен попытаться вернуть Донбасс силой?

На самом деле, у Порошенко нет выполнимого военного варианта. Когда он попытался подавить восстание летом прошлого года, Россия ввела свои войска и танки в Украину и спасла повстанцев от поражения. Во вторник, Порошенко сказал, что продолжает «придерживаться» мирного плана, который был нарушен (повстанцами).

Президент России Владимир Путин, напротив, может себе позволить роскошь выбора: присоединять ему промышленный центр своего соседа, или оставить карту без изменений, но все же стать де-факто хозяином Донбасса. И снова события под твердым контролем Путина.