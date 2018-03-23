Кернес второй год подряд возглавляет рейтинг украинских мэров по уровню доверия

17:10, 23 марта 2018
Политика
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Геннадий Кернес возглавил рейтинг мэров Украины / instagram.com/gepard59

Об этом свидетельствуют результаты Четвертого муниципального опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» от имени Международного республиканского института в 2018 году. Это исследование фиксирует отношение граждан к местному самоуправлению и муниципальным услугам.

В этом году, согласно результатам опроса, 75% харьковчан поддерживают действия Геннадия Кернеса. По сравнению с прошлогодним опросом, уровень поддержки мэра Харькова вырос еще на 3%.

На втором и третьем местах по этому показателю – Ивано-Франковск и Мариуполь, с результатами доверия к городским головам 73% и 71% соответственно.

Также Харьков вошел в тройку лидеров за одобрением работы горсовета – 63% опрошенных харьковчан удовлетворены деятельностью местной исполнительной власти.

Тройку лучших советов в Украине по уровню доверия граждан этого года возглавил Мариуполь с результатом в 65%, второе место заняла Харьковсий городской совет с 63% поддержки, а орган местного самоуправления Ивано-Франковска замыкает тройку лидеров с уровнем поддержки в 62%.

Четвертый муниципальный опроса Социологической группы «Рейтинг» проводился в 22 областных центрах Украины, а также в городах Мариуполь и Северодонецк. Исследование базируется на выборке из более 19 тысяч респондентов.

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