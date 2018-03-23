Франция будет финансировать несколько гуманитарных проектов на Донбассе - глава МИД

Среди них восстановление школы в Красногоровке, восстановление резервуара на водонасосной станции города Попасная.

Франция приняла решение о финансировании нескольких гуманитарных проектов на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

"Мы решительно настроены продолжать нашу помощь, нашу деятельность на их поддержку (гражданского населения на Донбассе - УНИАН). Учитывая это, хочу сообщить, что Франция приняла решение о предоставлении финансовой помощи неправительственным организациям гуманитарного характера, действующих там", - сказал министр.

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По его словам, речь идет о двух французских неправительственных организациях, в пользу которых Франция выделяет полмиллиона евро для реализации проектов, связанных с обеспечением пищевой безопасности местного населения.

"Кроме того, Франция будет финансировать два проекта, которые реализует на Донбассе Международный комитет Красного Креста. Первый из них касается восстановления школы в Красногоровке, второй касается восстановления резервуара на водонасосной станции города Попасная", - рассказал глава МИД Франции.