Повесит ли Путин портрет Медведева в своем кабинете?

Financial Times: Медведев настаивает, что именно он будет руководить Кремлем Новоизбранный президент России Дмитрий Медведев попробовал обрисовать себя как независимую фигуру, настаивая, что именно он будет руководить зарубежной политикой России. Однако он обещает продолжать курс, избранный его преемником, – Владимиром Путиным.

До сих пор ответы новоизбранного президента России не дают четкого представления о том, каким будет настоящее разделение сил во властной структуре, возглавляемой двумя лидерами, что, по оценкам аналитиков, может привести к нестабильности.

42-летний господин Медведев считается человеком нового поколения, с более либеральными взглядами, сравнительно с другими представителями окружения В.Путина. Он торжественно пообещал усилить верховенство закона и бороться с коррупцией. Однако, наблюдатели ставят под сомнение, насколько самостоятельным он сможет быть в реализации своей программы.

Сергей Марков, аналитик и депутат Российского парламента, отметил, что В.Путин все равно сохранит за собой рычаги правления. “Медведев будет иметь конституционные полномочия президента, но все прекрасно понимают, что избиратели голосовали за Путина, за политику Путина и его команду. Следовательно, именно Путин сохранит за собой лидерство”.

Лилия Шевцова, представитель Московского Центра Карнеги, считает, что результаты голосования показали готовность В. Путина передать поддержку избирателей своему преемнику. “Это значит, что существует электорат В. Путина – в основном это жители маленьких городов, периферии и сел – которые хотели бы сохранить в настоящее время существующее положение вещей, - отмечает она. “Их жизнь улучшилась, и они не желают никаких изменений. Они просто передали свои голоса от Путина Медведеву.

The Times: Медведеву сумеют напомнить, кто в доме хозяин Уже сейчас раздаются прогнозы, что Кремлевский ЗИЛ, сделав несколько беспорядочных зигзагов, попадет в аварию, и пострадает в этой аварии именно президент Медведев. У него нет собственных избирателей, всем он обязан своему покровителю. Однако послушному Медведеву вряд ли удастся примерять на себя одежду Путина, и именно поэтому он избрал образ либерала. Возможно, эти двое смогут работать в тандеме “хороший полицейский” – “плохой полицейский”. Однозначно, лидером будет плохой. А на всякий случай, если Медведев будет не удовлетворен таким порядком, найдется достаточно много последователей Путина, которые напомнят ему, кто в доме хозяин.

BBC: Потеряет ли Кремль свою власть? И опять нет четкого ответа на вечный вопрос: “Кто же управляет Россией?”

Один (Д. Медведев) переедет в Кремль, чтобы стать третьим президентом России, что должно означать главную должность в аппарате государственного управления, роль “отца нации” и “лица” России на международной арене. Другого (В. Путина) пригласят занять должность премьер-министра, – это более технократическая роль, которая предусматривает управление экономикой, а также ответственность в случае неудач.

Следует ли нам ожидать, что В.Путин будет приезжать в Кремль каждый понедельник, как это заведено, чтобы отчитываться перед своим новым начальником, повесит ли он портрет Д.Медведева на стене своего кабинета?

В конечном итоге, российская Конституция позволяет президенту делать изменения в своем кабинете, когда он того пожелает.

“Президент является гарантом Конституции, он определяет основные направления внутренней и внешней политики” - отметил Д.Медведев. Но высшая исполнительная власть принадлежит правительству, чьим заданием является не только определение экономической и социальной политики, но и создание условий для гарантирования безопасности страны.

Выглядит так, будто В.Путин хочет сохранить свои полномочия. Потому и не удивительно, что Путин планирует посетить апрельский саммит НАТО, который состоится в Румынии. Там он собирается предложить свое видение развития страны до 2020 года, в то время как Медведеву останется только заниматься экономической политикой в ближайшие годы.

Никогда еще не было в российской истории ситуации, когда бы два царя одновременно и успешно руководили страной, при чем, чтобы каждый из них имел свою свиту и сферы влияния. Это всегда приводит к борьбе за власть, и влечет грязную, даже агрессивную конфронтацию.

Следовательно, согласится ли господин Медведев быть старшим лишь по названию должности?

Сначала, возможно. Его нерешительные публичные выступления и высокопарные речи, свидетельствуют о том, что “кабинетный чиновник” еще не достаточно готов к появлению на публике и принятию сложных важных решений.

Le Nouvel Observateur: Медведев не будет изображать английскую королеву На первый взгляд все прошло как по маслу: сфальсифицированные по старой традиции выборы, довольные россияне. Но, в последние дни появились признаки того, что тщательным образом смазанная машина работает с перебоями. Значит ли это, что марионетка выскальзывает из рук кукловода? Было бы ошибкой считать что, поскольку Путин все еще чрезвычайно популярен, Медведев будет изображать английскую королеву. Он – глава Газпрома, олигарх, который владеет одним из основных богатств России. Хотя официально дебатов нет, они уже сейчас разворачиваются в правящих кругах.

Deutsche Welle: Путин за 8 лет деформировал госудаство

То, что Дмитрий Медведев победит на президентских выборах в России, не вызывало никаких сомнений. Но демократия предусматривает не только проведение выборов, пишет корреспондент Deutsche Welle Корнелия Рабиц. Все это не имеет ничего общего с реально действующим демократическим процессом, поскольку с самого начала не было никакой альтернативы. Российские избиратели были призваны на участки лишь для того, чтобы подтвердить поддержку преемника, которого избрал сам В.Путин. И они оправдали надежду. Они действовали ровно и спокойно, надеясь, что все останется по-старому. Ставленник Путина казался довольно безликим во время предвыборной кампании. Он действительно принадлежит к другому поколению и, в отличие от своего предшественника, не вышел из спецслужб. Он настроен на то, чтобы возглавить государство, которое на протяжении восьми лет была обозначено и деформировано Путиным. Значение демократических и конституционных институтов было ослаблено, роль гражданского общества – ограничена, за политикой и бизнесом наблюдали агенты спецслужб. Экономическое чудо Путина, о котором так много говорилось, предопределяется, в основном, успешными газовыми и нефтяными экспортными операциями; оно сделало небольшую группу людей чрезвычайно богатой, других же оставило в бедности. Новый лидер “за штурвалом” имеет много задач и может использовать свои возможности, чтобы обеспечить прогресс и установление справедливости в России, а также, он может увидеть, что отношения с ЕС и США могут улучшить саму Россию, которая, из-за своей истории, имеет трудности с продвижением демократии. Но может так случится, что западные ценности и достижения окажутся неподходящими для крупнейшего соседа ЕС.

The Guardian: о чем говорят 11 веков российской истории Медведев заявил репортерам что “совместная работа с Путиным” может дать стране довольно интересные результаты, и стать позитивным фактором на пути развития России. Но такие определения, как “тандем”, “дуализм”, являются чужими для России, которая привыкла полагаться на единоличного автократа.

Однако, аналитики заявляют, что избрание Медведева президентом будет означать новую эру в российской политике, даже принимая во внимание тот факт, что Путин остается при власти.

“За все 11 веков российской истории, никогда еще такого не было, чтобы избирался новый царь, и ничего не менялось”, - заявил Гардиан Борис Макаренко, заместитель председателя Центра Политических Технологий в Москве.

AFP: наиболее интересное наступит в России весной Запад ставит под сомнение российские президентские выборы. Единственная западная миссия наблюдателей – от ПАСЕ, присутствовавшая на выборах, заявила, что выборы не отобразили “российского демократического потенциала”. “На этих выборах не было свободного выбора”, заявил председатель миссии ПАСЕ Андреас Гросс. В то же время, западные столицы шлют сдержанные приветствия Медведеву. Так, французский министр иностранных дел Бернар Кушнер описал выборы как “проведенные в российском стиле, когда победа известна заранее”.

Аналитики, опрошенные AFP, считают, что самое интересное наступит в России весной, поскольку Медведев может оказаться более независимым, чем показалось сначала.

The Wall Street Journal: не следует поддаваться иллюзиям

Представители Путина в пресс-службах немедленно отреагируют на любую попытку внести открытость в политическую жизнь или наладить отношения с Западом. Не следует поддаваться иллюзиям – оценивая Путина, Запад тоже ошибался в свое время. И теперь не стоит ожидать, что преемник, лично отобранный Путиным, окажется лучше.

CNN: Путин также делал подобные заявления Медведев публично пообещал содействовать развитию демократии, бороться с коррупцией и обеспечить верховенство права. Но, как отмечают критики Кремля, Путин также делал подобные заявления, баллотируясь на пост президента. И в то же время его критиковали на родине и за рубежом за суровые меры в борьбе с оппозицией.

Многие россияне одобряют деятельность Путина, потому, что он, якобы, вывел страну из состояния бедности и нестабильности 90-х годов и ему принадлежит главная роль в подъеме национальной экономики, который наблюдается сейчас. Следовательно, его поддержка была очень важной для нового кандидата. Российский аналитик Вячеслав Никонов прогнозирует, что Путин, похоже, останется “очень влиятельной политической фигурой в последующие годы”

Подготовили Оксана Романюк, Анна Исаева