Гройсман о деле Савченко: считаю, что это вопрос психологического здоровья

Глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что последнюю точку в этом вопросе поставит следствие.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Верховная Рада приняла адекватное решение по внефракционному народному депутату Надежде Савченко.

Об этом глава правительства написал в Twitter.

"Последнюю точку в вопросе Надежды Савченко поставит следствие. Но я считаю, что это вопрос психологического здоровья. Хочу поблагодарить СБУ, Вооруженные силы Украины, которые провели операцию по выявлению намерений этого чудовищного теракта. Считаю, что парламент принял адекватное решение", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

В Генпрокуратуре Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Савченко в сопровождении следователя прибыла в Управление Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

Ее сестра Вера не исключает, что заседание суда по избранию Надежде меры пресечения может состояться уже сегодня.