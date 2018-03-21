Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией

Гройсман аргументировал решение о разрыве программы необходимостью переориентировать украинскую экономику от сырьевой привязки к России.

Правительство Украины разорвало программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы, предусматривающую устранение торговых барьеров и сотрудничество в энергетическом секторе.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект постановления "О прекращении действия Программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы" был включен в повестку дня и одобрен членами правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял о готовности правительства расторгнуть программу, аргументируя это решение необходимостью переориентировать украинскую экономику от навязанной Россией сырьевой привязки.

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Справка УНИАН. Программа экономического сотрудничества между Украиной и Россией на 2011-2020 годы была разработана во исполнение решения от 17 мая 2010 года, принятого тогдашними президентами РФ и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем.

В частности, документ определяет восстановление репутационных потерь в результате конфликтов между сторонами в 2006-2009 годах по условиям транзита газа как наиболее важную задачу, наряду с отменой взаимных ограничений торговли.

В 2014 году параллельно с военной агрессией в отношении Украины Российская Федерация начала и торгово-экономическую войну, введя эмбарго на ряд чувствительных товаров украинского экспорта. Украина применила ответные меры. С 2014 года доля России в украинском экспорте снизилась до 9% с почти 30%.