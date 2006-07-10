Кушнарев: «10 шагов навстречу людям» надо откорректировать

Сегодняшнее заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно ситуации в парламенте заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ называет «гораздо менее эмоциональным и более конструктивным».

Такое мнение Е.КУШНАРЕВА обнародовано на официальном сайте Партии регионов.

«Я приветствую трансформацию позиции Президента Украины в отношении антикризисной коалиции. Сегодняшнее заявление В.ЮЩЕНКО гораздо менее эмоционально и более конструктивно», - сказал, в частности, Е.КУШНАРЕВ.

Обратив внимание на то, что Президент отрицает любые конфронтационные сценарии, которые могут нанести вред народу и подорвать стабильность страны, Е.КУШНАРЕВ подчеркнул: «Не сомневаюсь, что антикризисная коалиция полностью поддержит Президента и в его требованиях обеспечить единство Украины».

В то же время Е.КУШНАРЕВ, заявляя о необходимости «постоянного диалога между Президентом и коалицией большинства», подчеркивает: «Стремление Президента сохранить неизменность внутреннего и внешнего политического курса страны может быть реализовано, если стороны совместно в короткий срок подготовят основы внутренней и внешней политики Украины, и, в соответствии с Конституцией, парламент их утвердит». Кроме того, высказав мнение, что в этих основах могут найти отражение основные положения президентской программы «10 шагов навстречу людям», Е.КУШНАРЕВ отметил: «Вместе с тем полагаю, что отдельные ориентиры должны быть подвергнуты корректировке с учетом реалий сегодняшнего дня».

Как сообщал УНИАН, Президент сегодня в заявлении потребовал от парламентских сил окончательного определения и легитимного создания коалиции депутатских фракций. «Независимо от формата коалиции, я категорически настаиваю на соблюдении политическим большинством принципов единства страны и выполнения программы реформ, которая получила народную поддержку на выборах Президента Украины в 2004 году”, говорится в заявлении.

Также В.ЮЩЕНКО требует от парламентских сил назначения нового премьер-министра Украины и приведения к присяге судей Конституционного Суда.