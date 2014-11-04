Словакия не имеет территориальных претензий к Украине - посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал сегодня во время круглого стола на тему: «Европейский стратегическое развитие и украинский вызов: взаимосвязи, тенденции и перспективы».

Дипломат отметил, что в Словакии не равнодушны к событиям, которые сегодня происходят в Украине.

"Не надо иметь никаких сомнений относительно нас, как в добрых соседях Украины. Примите к сведению, что никогда между Словакией и Украиной не было никаких междоусобиц, разборок и не дай Бог войн, и уже и не будет. Нам не надо ничего, ни куска... Нас устраивает естественно единая и сильная Украина", - сказал Сивачек.

Читайте такжеПрезидент Словакии пригласил Порошенко на встречу "Вышеградской четверки"Посол отметил, что словаки и украинцы являются близкими людьми по происхождению и менталитету. Также дипломат добавил, что Словакия поддерживает, чтобы Украина была единой, несмотря на все препятствия.

В частности он привел пример реверсных поставок газа из Словакии в Украину, что стало возможным благодаря "хорошим торговым принципам и интересам компаний, а не интересам политиков и политиканов".