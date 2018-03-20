Суд оставил Рубана под стражей

Определение обжалованию не подлежит.

Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение суда первой инстанции о применении к руководителю Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубленую меры пресечения в виде содержания под стражей до 6 мая.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил председательствующий судья по делу Виктор Глиняный.

Согласно решению, определение обжалованию не подлежит.

Во время судебного заседания адвокат Рубана, в частности, отметил, что подозрение, объявленное его подзащитному, является необоснованным, и в тексте подозрения нет доказательств о подготовке его подзащитным теракта.

Как сообщал УНИАН, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, скрытым в мебели.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (подготовка к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток.

Глава СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.