РФ стянула к границе 6 "Искандеров" и всячески усиливает военное присутствие на Донбассе

Как сообщил в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, в район Алчевск – Стаханов – Первомайск продолжают перебрасываться силы и средства российско-террористических войск. Отмечено прибытие из России бронетехники для «механизированной бригады «Призрак» (командир – Мозговой»). Через Краснодон прибывает ствольная артиллерия.

Читайте такжеРоссийские солдаты переодеваются в форму боевиков "ДНР" – ТымчукВ полосе Енакиево - Макеевка продолжают развертывание подразделения российской ПВО. Зафиксировано прибытие в район Шахтерска комплексов С-300. В то же время, работа РЛС данных комплексов не зафиксирована.

В Макеевке вооружения и военная техника, прибывающие из России, перекрашиваются под военную технику Вооруженных сил Украины – в зеленый матовый цвет, с нанесением двух параллельных белых полос. Номера техники закрашиваются.

В район Тельманово и Новоазовска продолжается переброска бронетехники с севера Донецкой области. Переброска осуществляется небольшими группами с соблюдением правил маскировки. Также зафиксировано прибытие с территории России оптико-электронных комплексов разведки и средств воздушной разведки для артиллерийской группы, поддерживающей БТГ противника в направлении Куликово - Павлополь.

Читайте такжеБоевики выдают свои обстрелы населенных пунктов Донбасса за действия сил АТО – штабПо словам Тымчука, в приграничных районах напротив северных районов Луганской области личный состав погранвойск ФСБ РФ переведен в повышенную степень боевой готовности, вариант несения службы – усиленный. В приграничной полосе напротив Донецкой области зафиксировано прибытие подразделения (6 пусковых установок) оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Напомним, сегодня сообщалось, что российские военные уничтожили базу боевиков в Горловке после отставки боевика Игоря Безлера.