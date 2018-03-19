Украина просит страны ЕС ввести санкции против 140 причастных к "выборам Путина" в Крыму

По словам спикера МИД, Украина будет вводить санкции за незаконные выборы российского президента в оккупированном Крыму, на основе этого списка.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам внешнеполитических ведомств стран - членов Европейского Союза список из около 140 человек, причастных к проведению незаконных выборов президента Российской Федерации в оккупированном Крыму, и просит ввести против них санкции.

Об этом в комментарии УНИАН сказала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"Сегодня в ходе заседания Группы друзей Украины перед заседанием Совета ЕС украинская сторона во главе с министром иностранных дел передала европейской стороне список из примерно 140 человек, причастных к организации и проведению незаконного избирательного процесса в оккупированном Крыму", - сообщила она.

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"Мы передали его нашим партнерам, и рассчитываем на то, что будут введены санкции в отношении этих людей. Это те люди, которые принимали непосредственное участие в организации и в проведении избирательного процесса и незаконных выборов в оккупированном Крыму", - подчеркнула Беца.

"Также этот список ляжет и в основу тех санкций, которые мы планируем ввести в отношении этих лиц", - отметила пресс-секретарь МИД.

Как сообщал УНИАН, 18 марта, в день годовщины незаконной аннексии Крыма, в России прошли выборы президента. «Голосование» проходило, в том числе, и на территории временно оккупированного украинского полуострова.

Как заявил президент Петр Порошенко, Украина будет добиваться непризнания миром «выборов» президента РФ в оккупированном Крыму и введения санкций против их организаторов.

Евросоюз не признает проведения Россией выборов в оккупированном Крыму. Соответствующее заявление обнародовала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Свою позицию относительно непризнания выборов в Крыму также выразили Канада, Эстония, Норвегия и Франция.

Украинские дипломаты обратились к руководству Организации Объединенных Наций по поводу проведения Россией незаконных выборов в Крыму.