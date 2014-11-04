В Черкасской области исчез председатель ОИК № 198 с протоколами комиссий 4 - Опора
В Черкасской области исчез председатель ОИК № 198 Сергей Степанский с протоколами четырех участковых комиссий.
Об этом в понедельник сообщают активисты Гражданской сети "Опора".
По факту исчезновения главы подано заявление в милицию. Там сказали, что дозвониться до председателя ОИК все же удалось и он должен появиться на заседании окружной комиссии.
По данным ЦИК в округе № 198 обработано 100% протоколов. С отрывом в 545 голосов победил самовыдвиженец Сергей Рудык. На втором месте оказался Виктор Тимошенко, также самовыдвиженец.
Читайте такжеЦИК обеспокоена продолжающимся блокированием работы ОИК № 59
Уже несколько дней между кандидатами продолжается судебная волокита, так как Тимошенко не соглашается с результатами подсчета голосов.
Также стало известно, что системные администраторы окружной комиссии отказываются работать - об этом они подали заявление 3 ноября.
Кроме этого, в понедельник происходил пересчет бюллетеней из двух участков округа, согласно которому Рудык набрал еще два дополнительных голоса.
Решение о пересчете участков принял Черкасский окружной апелляционный суд по иску кандидата по округу Дмитрия Чубина (Партия Сергея Тигипко "Сильная Украина"), который также судится с Рудыком.