В Черкасской области исчез председатель ОИК № 198 с протоколами комиссий 4 - Опора

Об этом в понедельник сообщают активисты Гражданской сети "Опора".

По факту исчезновения главы подано заявление в милицию. Там сказали, что дозвониться до председателя ОИК все же удалось и он должен появиться на заседании окружной комиссии.

По данным ЦИК в округе № 198 обработано 100% протоколов. С отрывом в 545 голосов победил самовыдвиженец Сергей Рудык. На втором месте оказался Виктор Тимошенко, также самовыдвиженец.

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Уже несколько дней между кандидатами продолжается судебная волокита, так как Тимошенко не соглашается с результатами подсчета голосов.

Также стало известно, что системные администраторы окружной комиссии отказываются работать - об этом они подали заявление 3 ноября.

Кроме этого, в понедельник происходил пересчет бюллетеней из двух участков округа, согласно которому Рудык набрал еще два дополнительных голоса.

Решение о пересчете участков принял Черкасский окружной апелляционный суд по иску кандидата по округу Дмитрия Чубина (Партия Сергея Тигипко "Сильная Украина"), который также судится с Рудыком.