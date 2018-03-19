УКРОП предлагает упростить оформление авто, ввозимых в качестве гуманитарной помощи

Документ предлагает освободить от ограничений по европейским экологическим стандартам гуманитарную помощь в виде карет скорой помощи и автомобилей для детских домов.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который должен упростить ввоз и оформление в Украине автомобилей от иностранных доноров в качестве гуманитарной помощи.

Законопроект № 8130 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения законодательства о гуманитарной помощи в соответствие с современными условиями и новыми социальными вызовами» разработали народные депутаты от УКРОПа Тарас Батенко, Александр Дубинин, Ирина Констанкевич, Виталий Куприй, Валентин Дидыч, Александр Шевченко и Виктор Шевченко в сотрудничестве с общественными активистами и представителями различных фракций парламента.

«Законопроект должен изменить украинское законодательство в сфере гуманитарной помощи в соответствии с потребностями организаций и граждан. Он позволит ввозить в Украину бесплатные транспортные средства от международных доноров», – отмечают в «Украинском объединении патриотов».

Документ предлагает освободить от ограничений по европейским экологическим стандартам гуманитарную помощь в виде карет скорой помощи и автомобилей для детских домов. Также он должен разблокировать ввоз в Украину бесплатных аварийно-спасательных автомобилей для пожарных частей и аварийных служб от зарубежных меценатов.

По словам авторов законопроекта, подобную технику в Украине сейчас выпускает лишь одно предприятие. Но качество и цена отечественных автомобилей не выдерживает критики. К примеру, в зоне проведения АТО 20 из 50 санитарных машин «Богдан-2251» требуют ремонта, не успев наездить и 10 тысяч километров.

Зато качественные автомобили от зарубежных меценатов простаивают на таможнях из-за украинской бюрократии. Использовать такие машины запрещено в силу невозможности получить необходимые документы.

«Есть множество примеров, когда аварийно-спасательные автомобили по несколько лет стоят на станциях, но эксплуатировать их нельзя. Технику от зарубежных доноров также часто используют по назначению без растаможивания и регистрации», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, законодательная инициатива предлагает снять возрастное ограничение на ввоз легковых автомобилей для лиц с инвалидностью. Также законопроект предоставляет право на гуманитарную помощь в виде транспортных средств детским домам семейного типа и приемным семьям, воспитывающим пятерых и более детей.

«Это позволит обновить автопарк аварийно-спасательных автомобилей, даст возможность детским домам получить столь необходимые бусы, поддержать наименее защищенные слои населения», – пояснил один из авторов законопроекта, соучредитель общественного союза «Доступное авто» укроповец Михаил Катрук на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом он отметил, что законопроект должен снять искусственные ограничения, созданные отечественным автомобильным лобби.

«В странах ЕС отсутствуют ограничения на импорт подержанных автомобилей по экологическим показателям. В то же время в Украине их ввели с целью защиты так называемого отечественного производителя. Это приводит к парадоксу, когда украинские организации не могут бесплатно получить даже новые транспортные средства, которые не соответствуют экологическому стандарту «Евро-5», – подчеркнули в УКРОПе.

Ранее США, Канада и ряд скандинавских стран выразили готовность бесплатно передать Украине автомобильную технику в нормальном состоянии. Однако общины не могут получить донорскую технику из-за искусственных ограничений.