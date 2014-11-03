США ужесточают проверку иностранцев, которым не требуется виза для въезда

Речь идет о посетителях-гражданах 38 стран, в первую очередь европейских, в отношении которых США осуществляют программу "исключения из визовых требований", передает радио "Свобода".

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Как заявил министр внутренней безопасности США Джей Джонсон, теперь такие посетители должны будут подавать заранее дополнительную паспортную и контактную информацию о себе.

Этот шаг введенный в время, когда все больше растут угрозы от людей с гражданством упомянутых стран, преимущественно мусульман по вере, которые принимали участие в группировках исламистов в Сирии или Ираке.

США не требуют виз от граждан лишь нескольких государств или территорий мира, граждане еще 38 стран сейчас проходят по программе "исключения из визовых требований" и тоже имеют возможность посещать США без визы - но в случае прибытия самолетом или судном все равно должны заранее получить электронное разрешение через интернет. Эта процедура требует подать о себе определенные данные, список которых сейчас расширяют.