Украинский интерес. Ориентиры Климкина, Могерини в Киеве и смена госсекретаря в Вашингтоне

Павел Климкин дал понять, что по вопросам оккупированного Крыма Украина не будет идти на компромиссы с Россией, а проведение на территории оккупированного полуострова президентских выборов должно стать катализатором введения новых санкцией мировым сообществом. Министр иностранных дел рассчитывает на появление миротворцев на Донбассе, что возможно только после принятия соответствующего решения Советом Безопасности ООН. Климкин считает, что Россия не заслужила проведение чемпионата мира по футболу, и призывает политиков бойкотировать его, а украинцев – не ехать на футбол в Россию. Тревогу шефа внешнеполитического ведомства вызывают отношения с Венгрией, по его словам, приблизившейся к красной черте. Что касается отношений с Польшей, то здесь министр иностранных дел надеется на позитивную динамику изменений в отношениях.

Ближайшее задание украинской дипломатии – добиться максимальной консолидации мирового сообщества в отношении к выборам 18 марта, которые пройдут в России и на территории оккупированного Крыма. Еще до голосования ряд государств ЕС признал процесс волеизъявления в Крыму нелегитимным. Подспорьем официальному Киеву станут резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и, как ни парадоксально, позиция самой России, руководство которой последовательно ухудшает отношения с окружающим миром. Пример с отравлением Сергея Скрипаля, ставшим первым случаем применения боевых отравляющих веществ на территории страны-члена НАТО – отличное тому подтверждение. Не стоит обвинять премьера Британии Терезу Мэй в мягкости, скорее, нужно немного подождать.

В Киеве побывала Федерика Могерини. Руководитель европейской дипломатии подтвердила заинтересованность ЕС в суверенитете и территориальной целостности Украины, заверила, что усталости от нашей страны в Брюсселе нет. Она поддержала идею появления «голубых касок» ООН на Донбассе, напомнила, что Европейский Союз во многом обеспечивает деятельность СММ ОБСЕ. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики высказалась за возобновление трехсторонних консультаций о поставках газа и традиционно призвала к созданию независимого Антикоррупционного суда. Могерини провела не только переговоры с Порошенко и Гройсманом, но и встретилась с главой МинТОТ Вадимом Чернышом. Правда, на Донбасс отправиться она не рискнула.

Глава правления НАК «Нефтегаз Украины» Андрей Коболев предложил депутатам Европарламента детально изучить ситуацию вокруг мартовского газового кризиса и сформировать собственную позицию. Конечно, на фоне мощных российских усилий, направленных на строительство NordStream-2, это будет сделать непросто. Но подход руководства украинской энергетической монополии к разрешению газового кризиса качественно отличается от ситуации во время предыдущих газовых войн.

Дональд Трамп решил сменить шефа внешнеполитического ведомства, с которым он не совпадал темпераментами. Рекс Тиллерсон отправлен в отставку (мир узнал об этом из твиттера американского президента), его должен сменить Майк Помпео, до последнего времени работавший директором ЦРУ. Трамп решил поставить во главе Госдепаратмента более понятного и преданного человека, обладающего, к тому же, необходимой компетентностью. Не менее интересно, что пост директора ЦРУ впервые в истории Штатов предложен женщине – Джине Гаспел, бывшей заместителем директора. Решение во многом революционное.

В Словакии продолжается политический кризис, вызванный убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты. Отставки министра внутренних дел Роберта Калиняка оказалось недостаточно, и свой пост был вынужден покинуть Роберт Фицо, решивший таким образом спасти коалицию. Дело в том, что позиции местных правых, не скрывающих симпатий к режиму Тиссо во время Второй мировой, в последнее время заметно усилились, и досрочные парламентские выборы могут кардинально изменить политическую картину в стране. Фицо, кстати сказать, преподал урок украинским политикам, крайне неохотно расстающимся с властными портфелями в схожих компрометирующих обстоятельствах.

Евгений Магда