В войне на Донбассе виновата украинская власть и российский агрессор - Савченко

По словам Надежды Савченко, власти в Киеве “сдали” Крым, а потом позволили начать войну на Донбассе.

Украинские власти и российский агрессор представляют одинаковую угрозу для Украины.

Об этом в эфире ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1” заявила народный депутат Украины Надежда Савченко, пишет ТСН.

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“Нельзя выиграть войну против внешнего врага, если в тылу предатель. Если в тылу тебе втыкают нож в спину”, - сказала она.

На уточняющий вопрос ведущего, на сколько процентов виноваты украинские власти и российский агрессор, депутат ответила, что каждая сторона виновата на 50%.

По словам Савченко, власти в Киеве “сдали” Крым, а потом позволили начать войну на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания относительно совершения теракта в сессионном зале ВР.