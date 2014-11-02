Псевдовыборы в "ЛНР" закончились. Боевики заявляют о ”явке” почти 62% избирателей



Как передает корреспондент УНИАН, в сообщении ”ЛНР” говорится, что всего по состоянию на 22.00 на подконтрольной ”ЛНР” территории области проголосовали 628,138 тыс. человек или 61,74%.

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Как сообщал УНИАН, жители городов, находящихся под оккупацией террористической организации "ЛНР" заявили о вынужденной участие в сегодняшних псевдовыборах.