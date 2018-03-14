Facebook массово блокирует аккаунты украинцев, которые рассказывают правду о России

Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин обратился к европейскому офису Facebook для решения этой проблемы.

Facebook массово блокирует аккаунты украинских общественных деятелей, известных блогеров, журналистов и волонтеров, рассказывающих правду о российской агрессии на территории Украины, из-за жалоб пророссийских ботов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook благотворительный фонд помощи армии «Вернись живым».

«Массовая атака на украинский сегмент Facebook! Уже несколько дней продолжается атака с РФ на страницы наших волонтеров, активистов, журналистов, блогеров и лидеров общественного мнения. Пророссийские боты и сторона оккупантов активно жалуются на аккаунты украинцев в соцсети, что приводит к бану», - говорится в сообщении.

В фонде предполагают, что массовая атака на украинские страницы в соцсети связана с предстоящими выборами президента РФ.

«18 марта в России состоятся выборы президента. Поэтому есть вероятность, что массовая атака на украинских активистов в Facebook - это еще одно проявление страха оккупантов перед Украиной и ее гражданами», - отмечают в фонде.

По информации фонда, причиной бана становятся старые публикации о войне на Донбассе, аннексии Крыма и комментарии о России.

«Боты по несколько тысяч подписываются на страницы украинских активистов и волонтеров, тщательно анализируют их публикации до 2013-2014, а затем отправляют администрации Facebook жалобы», - сообщают представители фонда.

В фонде советуют пользователям закрывать старые посты в настройках, чтобы избежать бана.

«За старую публикацию в бан отправили основателя фонда «Вернись живым» Виталия Дейнегу. Также без возможности реагировать в Facebook остались большинство расследователей и спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук, военный обозреватель и главный редактор портала «Информационное сопротивление» Юрий Карин, продюсер Елена Мозговая, заместитель шеф-редактора сайта «Обозреватель» Анна Молчанова и другие», - сообщили в фонде.

Отмечается, что подобная массовая атака уже была пару лет назад, когда аккаунты украинцев банили в Facebook за фотографии и карикатуры на российского президента и лидеров боевиков.

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В свою очередь, заместитель Министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин обратился в европейский офис Facebook для решения этой проблеме.

«Сегодня (13 марта – УНИАН) я пошлю обращение к коллегам из европейского офиса Facebook по этой проблеме. Есть подозрения, что отдельные баны за посты в прошлом имеют формальную легитимность, поскольку в 2014 году мы слов не подбирали, но администрации соцсети на это пофиг конечно», - написал Золотухин на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 года «О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации».

Ранее стало известно, что большинство русскоязычных аккаунтов в Twitter являются ботами.