Наша Украина взяла паузу для размышлений

1 марта состоялось заседание политсовета Народного Союза ”Наша Украина” (НСНУ), на котором было решено поддержать проект Закона Украины „О внесении изменений в Закон Украины „Про политические партии в Украине” (относительно объединения политических партий)”, внесенный председателями партий блока, и обеспечить его поддержку коалицией демократических сил и скорейшее принятие в Верховной Раде. Нунсовцы также решили в течение двух месяцев после вступления в силу закона считать необходимым проведение объединительного съезда партий-участниц блока «Наша Украина – Народная Самооборона» и создать единую национально-демократическую партию на базе НСНУ. На заседании также было избрали членом президиума и заместителем председателя партии президентского племянника Ярослава Ющенко. Мы обратились к политическим экспертам с просьбой прокомментировать последние решения “Нашей Украины”.

САМООБОРОНЦЫ БУДУТ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ В ПОЛЬЗУ БЮТ, А НЕ НУ

Этот политсовет действительно продемонстрировал глубокий кризис в партии и главное – идеологический кризис. Ни один из участников заседания не поставил вопроса о формировании согласованной идейной платформы партии, которая собирается быть объединительной силой для других. И это – удивительно. Это при том, что последние полгода именно от нашеукраинцев раздавались заявления о том, что готовятся какие-то программы, платформы, но этого не прозвучало...

“Наша Украина” пережила классический кризис партии и власти, где конфликты возникают исходя из того, которая из групп получит преференции, а какая оказывается в аутсайдерах.

Вызывает удивление, что несколько довольно влиятельных партийцев вышли из партии, но не вышли из фракции и не сложили мандаты. Как по мне, на этом политсовете депутаты и партийцы были обязаны рассмотреть эту ситуацию, исходя из прецедента досрочных выборов 2007 года.

Когда партиец выходит из партии, имея на тот момент мандат как признак доверия партии, он обязан сложить этот мандат. Этот вопрос не поднимался на политсовете, что свидетельствует о глубоком кризисе партийности и непонимании глубины ситуации.

Вопрос о судьбе «Нашей Украины» и ситуации с теми, кто оставил партию, не рассматривался как общепартийный прецедент.

Участники политсовета хорошо понимали, что речь идет о новой технологии переоформления партии...

На сегодня, чтобы не углублять скандал, взяли паузу – на месяц-полтора, но я не исключаю, что вместо объединения на основе «Нашей Украины» будет предложена другая модель – объединение на основе инициатив, которые сейчас будут нарабатываться группой Балоги. «Наша Украина» будет имитировать слияние с новой объединительной силой, демонстрируя это как вроде бы свое собственное решение, но фактически покорившись интригам, которые разворачивались в канун политсовета.

Если бы такое решение не было принято в субботу, то, боюсь, что с понедельника раскол в партии был бы оформлен. В действительности шансов объединиться на основе НСНУ практически нет, но попытка заявить об объединительном проекте на основе инициатив команды Балоги – больше. И я думаю, что господин Кириленко согласится с тем, что «Наша Украина» должна объединяться в единую партию, но на условиях, которые будут предложены Балогой и его соратниками.

А что касается самооборонцев, то они будут принимать единоличные решения, но в интересах БЮТ, а не «Нашей Украины».

А относительно назначения Ярослава Ющенко. Это, наверное, великий прогрессивный деятель, политик с мощным теоретическим наследством...

Владимир Фесенко: ИЗБРАНИЕ ЯРОСЛАВА ЮЩЕНКО – МЕЛКИЙ ПОДХАЛИМАЖ ПЕРЕД ПРЕЗИДЕНТОМ

Я не вижу какой-то революции в решениях политсовета. Кризисная ситуация в «Нашей Украине» остается. Принятые решения – это фактически борьба Вячеслава Кириленко за выживание в статусе лидера «Нашей Украины», не партии, а самого Кириленко.

Избрание заместителем председателя партии Ярослава Ющенко выглядит как мелкий подхалимаж перед Президентом, попытка сохранить Виктора Ющенко в статусе почетного председателя НУ.

С другой стороны, тот факт, что Бондарь приостановил решение о выходе из «Нашей Украины», удостоверяет: ситуация находится в процессе развития. Выход некоторых нашеукраинцев из рядов партии еще не приобрел характера цепной реакции, многие люди еще колеблются. Думаю, определяющим фактором будет решение Виктора Ющенко. Возможно, наиболее оптимальным вариантом для нашеукраинцев и Президента будет создание другого проекта, чем, скорее всего, сейчас будет заниматься Балога.

Состоялась определенная остановка кризисных тенденций в руководстве «Нашей Украины», продемонстрирована попытка обновить ее руководство, чтобы все же сохранить лояльность Президенту и показать ему, что НУ остается его партией. Но определяющими будут не решения политсовета НУ, а процессы внутри коалиции и внутри фракции НУ–НС. Если будет попытка выразить вотум недоверия Юлии Тимошенко или как-то переформатировать парламентскую коалицию, то именно эти факторы будут определяющими для последующего развития процессов внутри НУ.

Почему ничего не было сказано о выходцах из партии? Думаю, нунсовцы хотят избежать обострения отношений с бывшими однопартийцами, а также с Секретариатом Президента. Потому что если облить грязью этих людей, то придется высказывать резкую критику в адрес руководителя Секретариата.

Но, судя по всему, Кириленко не хочет такого обострения. Он понимает, что некоторые люди, которые вышли из партии, очень близки к Ющенко, например, Билозир. И что этот выход не мог состояться без определенной санкции или разрешения со стороны Президента. Потому они не хотят побуждать Балогу к новым резким шагам.

Хотя формальная демонстрация объединительного процесса в рамках НУ–НС состоится, реально – его скорее всего не будет. Кириленко должен продемонстрировать, что он что-то делает для объединения пропрезидентских сил. И для него принципиально важно, чтобы хоть кто-то на это согласился, например, Каскив или еще кто-то.

Внутри «Народной самообороны» растет критическое отношение к Секретариату Президента. И я не исключаю, что некоторые “самооборонцы" уже имеют критическое отношение и к самому Президенту. В этом смысле они просто разойдутся из Кириленко, потому что тот хочет остаться верным пропрезидентским политикам.

Сегодня появились бигборды Николая Катеринчука... Насколько мне известно, многие авторитетные представители НУ–НС думают о собственных политических планах. Потому не думаю, что они будут играть в объединительные процессы Кириленко.

Вадим Карасев: ВСЕ ВЗЯЛИ ПАУЗУ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ, В ЧАСТНОСТИ И ПРЕЗИДЕНТ Пока еще «Наша Украина» сохранила статус-кво. Не было ни прорывов, ни какого-то массового отхода знаковых членов партии, никаких скандалов. Те, кто не исключает своего выхода, взяли паузу для размышлений.

Президент, невзирая на приглашение его на политсовет, не прибыл туда, то есть дистанционировался от НУ, но и каких-то президентских заявлений относительно формирования нового партийного проекта из его уст тоже не прозвучало. Очевидно, и сам Ющенко в какой-то степени взял паузу для размышлений: что делать дальше с партийным строительством. Строить ли многоэтажный партийный дом с разными партийными квартирами, то есть создавать ли несколько пропрезидентских партийных проектов, или все же делать ставку на абсолютно новое партийное здание... Делать ли капитальный ремонт старых зданий, то есть «Нашей Украины». А это дает возможность сегодняшнему руководству «Нашей Украины» занять выжидательную позицию.

Было сделано заявление, что члены блока будут двигаться в одном направлении... Я не думаю, что это будет путь прямой, скорее будет распутье, и движение будет диктоваться из президентского лагеря.

Назначение Ярослава Ющенко могу расценить, как тактический ход, направленный на сближение с Президентом. Если нельзя сближаться политически, то избирают сближение по генетической линии.

Виктор Небоженко: НАДЕЮСЬ, ОТЕЦ ЯРОСЛАВА ЮЩЕНКО НЕ ХОТЕЛ БЫ ВИДЕТЬ СЫНА НАЧАЛЬНИКОМ СВОЕЙ ПАРТИИ Заседание казалось достаточно неподготовленным. Не было серьезных заявлений, и серьезного разговора не вышло. Они привыкли, что за них всегда кто-то принимает решение “сверху” – Президент или Секретариат или их ведущие спонсоры. Им, по-видимому, нужно просто чаще встречаться, не ожидая нового года или очередного кризиса, собираться – пока не будут решены все проблемы.

Появление Ярослава Ющенко будет создавать некоторый конфликт между двумя ведущими молодыми звездами «Нашей Украины». Тем, кто принимал такое решение, нужно было подумать: кто чем будет заниматься. В крайнем случае ни Кириленко, ни Ярослав Ющенко не готовы к тому, чтобы реформировать партию.

Я все-таки надеюсь, что назначение Ярослава Ющенко – это не инициатива Виктора Андреевича. Я очень рассчитываю, что сам Президент не имел прямого отношения к этому и тем более, что отец Ярослава Ющенко не хотел бы видеть своего сына начальником своей партии.

Идея объединения хороша, но перед тем, как объединиться, нужно провести очень серьезно переформатирование и очистку внутри самих себя. Потому что за 15 лет в этих партиях накопился много мусор, много пассивных элементов, людей, которые забыли, что такое политика... Поэтому они должны воспользоваться поводом, чтобы самоочиститься.

Опрашивала Оксана Климончук