Штаб АТО: Самая сложная ситуация – в районе Крымского на Луганщине

В то же время, ночью обстрелов позиций силовиков не зафиксировано, сообщили в штабе АТО.

В результате обстрелов один военнослужащий погиб, еще шестеро раненых доставлены в медицинские учреждения.

Наиболее сложная ситуация в районе населенного пункта Крымское. Там боевики неоднократно обстреляли украинские подразделения, используя при этом стрелковое оружие, автоматические гранатометы и РСЗО БМ-21 Град.

"Новоласпа, Гранитное, Чернухино и Майорск - следующие точки напряжения, где произошли огневые налеты", - сообщили в пресс-центре.

Читайте такжеСНБО: Боевики активизировались на южном направлении (карта АТО)На юге зоны АТО боевики ведут обстрелы, силовики осуществляют огневые поражения в ответ по их огневым точкам.

"Силы АТО обеспечивают оборону определенных рубежей, участков, охрану стратегических объектов, готовы к любым вызовам, которые сегодня могут быть реализованы боевиками", - добавили в пресс-центре.