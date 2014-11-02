Штаб АТО: Самая сложная ситуация – в районе Крымского на Луганщине
За сутки боевики 28 раз обстреляли украинские блокпосты, опорные и наблюдательные пункты.
В то же время, ночью обстрелов позиций силовиков не зафиксировано, сообщили в штабе АТО.
В результате обстрелов один военнослужащий погиб, еще шестеро раненых доставлены в медицинские учреждения.
Наиболее сложная ситуация в районе населенного пункта Крымское. Там боевики неоднократно обстреляли украинские подразделения, используя при этом стрелковое оружие, автоматические гранатометы и РСЗО БМ-21 Град.
"Новоласпа, Гранитное, Чернухино и Майорск - следующие точки напряжения, где произошли огневые налеты", - сообщили в пресс-центре.
Читайте такжеСНБО: Боевики активизировались на южном направлении (карта АТО)На юге зоны АТО боевики ведут обстрелы, силовики осуществляют огневые поражения в ответ по их огневым точкам.
"Силы АТО обеспечивают оборону определенных рубежей, участков, охрану стратегических объектов, готовы к любым вызовам, которые сегодня могут быть реализованы боевиками", - добавили в пресс-центре.