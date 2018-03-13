Чубаров назвал основные предложения по изменениям в статусе автономии Крыма

Глава Меджлиса рассказал об основных принципах проекта изменений и дополнений к Конституции Украины в части Крыма.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров заявил, что правовые условия для успешной реинтеграции Крыма необходимо создать до деоккупации полуострова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чубаров сказал на встрече руководства Меджлиса с главами дипломатических миссий, аккредитованных в Украине.

"В отличие от некоторых скептиков, которые думают, что любые вопросы, касающиеся совершенствования статуса Автономной Республики Крым, целесообразно обсуждать после деоккупации Крыма, мы, наоборот, утверждаем, что именно на этапе подготовки деоккупации Крыма мы обязаны создать все правовые условия, которые будут способствовать успешной реинтеграции Крыма в период после деоккупации и обеспечивать его дальнейшее и устойчивое развитие в составе украинского государства ", - заявил Чубаров.

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"Более того, без всякого преувеличения мы утверждаем, что именно переформатирование статуса автономии Крыма на основах, опирающихся на нормы и принципы международного права, в том числе на право коренных народов на самоопределение в формах, которые не нарушают территориальную целостность существующих государств, даст Украине, нам всем новые рычаги и механизмы для скорейшего восстановления государственного суверенитета Украины над Крымом", - добавил он.

В этой связи Чубаров пояснил, что с этой целью Конституционной комиссией Украины в мае 2017 года была создана рабочая группа, которая подготовила проект изменений и дополнений в Конституцию Украины в части Крыма.

"Поскольку данный текст еще не рассмотрен Конституционной комиссией, мы воздерживаемся от его распространения", - сказал Чубаров.

В то же время он назвал основные положения предлагаемых изменений.

"Источником особого статуса Крымской автономии является право крымскотатарского народа на самоопределение. Конституция Крымской автономии должна приниматься представительским органом автономии по согласованию с Курултаем крымскотатарского народа. Крымскотатарский язык используется во всех сферах общественной жизни наряду с государственным языком, кроме тех сфер, которые будут определены отдельно законом", - сказал Чубаров.

Также он отметил, что еще один принцип, который должен быть в Конституции Украины, заключается в обеспечении "гарантированного представительства крымскотатарского народа".

Кроме того, предлагается закрепить высшие представительские органы крымскотатарского народа в Основном законе как органы, которые избираются "коренным народом, по правилам, им установленным" - речь идет о Курултае и Меджлисе.

Вместе с тем, он сказал, что значимые для развития автономии вопросы должны приниматься с предварительного согласия представительских органов крымскотатарского народа.

"Такие принципы, по нашему убеждению, укрепляют территориальную целостность Украины в Крыму и делают невозможными в будущем нарушения государственного суверенитета украинского государства на любой ее территории", - сказал Чубаров.

Также он отметил, что надо также предусмотреть, что Курултай должен иметь "право на конституционное представление по вопросам, которые затрагивают права и интересы крымскотатарского народа".