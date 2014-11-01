Боевики обстреляли украинские позиции в районе Бахмутки, есть погибшие

В частности, остается сложной ситуация в районе трассы Бахмутка, сообщает пресс-центр АТО

"Следствием очередного обстрела наших позиций стала гибель украинского солдата, еще три воина ранены. Их доставили в медицинские учреждения, где оказывается квалифицированная медицинская помощь", - рассказали в пресс-центре.

Силы АТО огнем в ответ подавляют огневые точки боевиков, заставляют их прекращать огонь и маневрировать.

Также днем боевики прибегли к очередной провокации, заявив о танковой атаке украинских подразделений, при этом вывели свой танк на огневые позиции вблизи Горловки, откуда начали обстреливать украинские подразделения, расположенные в населенном пункте Майорск. В результате обстрелов ранены трое украинских солдат.

Читайте такжеСНБО: Боевики активизировались на южном направлении (карта АТО)Вечером неконтролируемые вооруженные формирования несколько раз обстреляли украинские подразделения в районе Чернухино.

Кроме того, напряженная обстановка сложилась вблизи Мариуполя. Боевики неоднократно обстреляли подразделения, которые обеспечивают охрану и оборону этого приморского города. По результатам обстрелов потерь среди украинских военных нет.

Обстрелов сил АТО на территории Донецкого аэропорта не зафиксировано.