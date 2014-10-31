В Новомосковске крепкие мужчины пытались ворваться в квартиру члена ОИК № 38

На 38-м Новомосковском округе заявляют о физических угрозах и давлении на членов комиссии, говорится в сюжете ТСН.

Одна из членов ОИК рассказала, что к ней домой приходили крепкие мужчины и пытались выбить дверь.

"После 12-ти ночи я услышала громкий стук в дверь. Увидела двух крепких молодых мужчин, которые начали выламывать мою дверь, ломать ручку, что-то делать с дверным замком. Я очень испугалась и вызвала милицию", - говорит член ОИК №38 Елена Змиенко.

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Перепуганная женщина предполагает, что так ее пытались заставить фальсифицировать результаты выборов.

Это не первый сигнал из этого округа о нарушениях. Ранее активисты указывали на массовый подкуп избирателей - в частности людям предлагали скидки на хлебобулочные изделия, если они поддержат одного из кандидатов.

Во время подсчета голосов фальсификации приобрели признаки уже физического давления.