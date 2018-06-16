Украинский интерес. Газовое затишье, намеки с Запада и неприемлемые выборы

Не получающая с 16 июня российский газ Украина уже в начале ноября снова может рассчитывать на тамошнее «голубое золото». После продолжительных переговоров в Брюсселе достигнуты договоренности, которые можно назвать перемирием при участии Европейского Союза. Украина заплатит до конца 2014 года накопившийся долг в размере 3,1 миллиарда долларов из расчета 268 долларов за тысячу кубометров. Цена энергоресурсов, которые наша страна может закупить в необходимом объеме, до конца года составит 382 доллара за тысячу кубов, с 2015-го – упадет до 378 «зеленых». Правда, двустороннее энергетическое перемирие будет действовать только до 31 марта, и весной следующего года газовое противостояние начнется сначала.

Одним из последних действий Жозе Мануэля Баррозу в качестве президента Европейской Комиссии был телефонный звонок Петру Порошенко с настоятельным советом обеспечить подписание газового соглашения с Россией. В ЕС не считают необходимым скрывать, что заинтересованы в стабилизации российско-украинских энергетических отношений, чтобы не создавать в Евросоюзе зимнего беспокойства своим согражданам. Вполне вероятно, что торговые преференции для нашей страны были обусловлены стабилизацией на газовом рынке. Поэтому Украина довольствовалась комбинированной поддержкой со стороны Евросоюза и тем, что принципа «бери или плати» до конца марта в отношениях с «Газпромом» не будет. Официальный Киев не собирается отзывать иск из Стокгольмского арбитража. Петр Порошенко заметил, что наша страна не признает газовый контракт 2009 года.

Парламентские выборы в Украине оказались в центре внимания Запада, руководство которого по дипломатическим каналам подталкивает президента и премьера к формированию коалиции, способной принимать непопулярные решения. Президент США Барак Обама, пожалуй, еще никогда столь детально не комментировал украинские выборы, отметив, что пророссийские сепаратисты не позволили проголосовать всем гражданам Донбасса. Посол США в Украине Джеффри Пайетт опосредованно подтвердил свежее заявление сенатора Джорджа Ингофа о скорых поставках нашей стране нелетального американского оружия и выразил легкое недоумение из-за полного отсутствия украинских санкций против России.

В Москве, как ни странно, решила признать парламентские выборы в нашей стране, видимо, продвигая тезис о собственном конструктивном отношении к происходящему в Украине. Своеобразным, очень специфическим «голубем мира» стал актер Михаил Пореченков, не нашедший ничего лучшего, как пострелять по украинским позициям в аэропорту Донецка из крупнокалиберного пулемета. Глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркнул, что Кремль намерен признать результаты «выборов» в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые наотрез отказывается воспринимать международное сообщество.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вступил в заочную дискуссию с Юлией Тимошенко, продолжающей с настойчивостью, достойной лучшего применения, настаивать на проведении референдума о присоединении нашей страны к Североатлантическому альянсу. Он заметил, что этот вопрос сегодня не стоит на повестке дня работы Альянса.