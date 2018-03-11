Спикеры парламентов пяти стран Европы подписали письмо об опасности «Северного потока - 2»

В письме говорится о том, что газопровод "Северный поток – 2" направлен на усугубление энергетической зависимости стран ЕС от России.

Руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода «Северный поток - 2» для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.

Читайте также"Германии должно быть стыдно" - в Atlantic Council прокомментировали немецкую позицию по газовому спору России и УкраиныКак сообщает «Польське радио», в письме, направленном главам парламентов европейских стран, говорится о том, что "Северный поток – 2" направлен на энергетическую зависимость государств ЕС от России.

«Благодаря тому, что этот документ подписала группа стран, а не отдельные государства, такой голос более слышен», - заявил журналистам спикер польского Сейма Марек Кухцінський.

«Один принцип – общее беспокойство о безопасности всех стран Европейского Союза, а также стран, находящихся в восточной ее части. Мы хотим сотрудничать со всеми, но хотим также, чтобы уважали и заботу о безопасности наших граждан балтийских стран и Польши. Мы все вместе поддерживаем Украину, которая в эти дни ведет тяжелую борьбу за свою независимость», - подчеркнул он.

В письме, кроме того, говорится о том, что энергетическая безопасность составляет ключевой компонент объединенной и процветающей Европы. Утверждается, что несмотря на презентацию «Северного потока – 2» как коммерческого проекта, на самом деле он является политическим инструментом России.

Польша, Литва, Украина, Латвия и Молдова призвали европейские страны гарантировать, что эксплуатация газопровода «Северный поток – 2» будет проходить согласно правилам ЕС.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "Северный поток - 2" может угрожать безопасности Балтийского региона.

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и введение в работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируют построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1». Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявлял, что «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа.

Кроме того, Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита. Также, по данным Коболева, правительство Германии планирует в марте предоставить окончательное разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2».