Газ возвращается в Украину. Москва договорилась с Киевом - СМИ

Это означает, что Украина снова получит доступ к российскому газу, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Условия сделки сообщат президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, министр энергетики России Александр Новак и его украинский коллега Юрий Продан во время объявленной Еврокомиссией на вечер пресс-конференции.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, участников переговоров ожидают в зале, где проходят пресс-конференции Европейской комиссии. Для подписантов справа от подиума установлен стол, за которым стоят флаги Украины, Европейского Союза и России.

Ожидается, что будет подписан ряд документов.