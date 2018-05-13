Вехи недели: Ющенко в танке, Янукович в Брюсселе, НУ отвоевала президентского племянника

Президентские пиарщики подобрали удачное место для объявления о нежелании главы государства распускать Верховную Раду: расположение танковой бригады, вооруженной модернизированными танками Т-64 «Булат» – площадка куда эффектнее, чем внутренний дворик президентского Секретариата или зал для пресс-конференций. Похоже, Виктор Андреевич в камуфляже с капитанскими погонами и шлемофоне чувствует себя комфортнее, чем в цивильном костюме.

Кстати, лидеры парламентских сил подхватили президентский призыв о начале дискуссии по содержанию новой Конституции. Жаль, что ее результаты будут для главы государства неутешительными: слепо в кильватере президентских конституционных инициатив движется только лидер блока НУ–НС Вячеслав Кириленко. Зато весьма самостоятельно по этому вопросу высказалась Юлия Тимошенко, давшая понять, что в системе власти должен остаться только один избранный народом лидер.

Впрочем, более важной для украинского премьера тьмой в настоящее время является вытеснение посредников с газового рынка. Юлия Владимировна пообещала, что с 1 марта ни капли газа не будет растамаживаться для компании «УкрГазЭнерго», а саму компанию вообще пообещала ликвидировать. Если учесть, что одним из соучредителей УГЭ является НАК «Нафтогаз Украины», не исключено, что в этой части обещания Тимошенко исполнятся. Правда, помешать «Газпрому» крутить вентиль Юлия Владимировна не сможет, несмотря на все ее обещания. Поскольку Тимошенко знает газовый рынок весьма и весьма неплохо, нетрудно догадаться, что своими подчеркнуто энергичными действиями она собирается если не навести на нем порядок немедленно, то создать предпосылки для старта своей президентской кампании. По крайней мере, два месяца пребывания Юлии Владимировны в премьерском кресле не дают оснований сомневаться, что лидер БЮТ будет всерьез претендовать на высший пост в стране.

В свете грядущих президентских выборов и нынешних показателей популярности Виктору Ющенко стоит побеспокоиться о своей будущей поддержке. Все заинтересованные наблюдатели любуются, как пока безымянный проект Виктора Балоги и не собирающаяся сдаваться «Наша Украина» конкурируют между собой за право стать опорой для лидера нации. Толкаются локтями, аж пыль столбом. Виктор Иванович может занести себе в актив выход из «нашеукраинских» рядов губернатора Херсонщины Бориса Силенкова. Вячеслав Кириленко ответил не менее эффектно: новым заместителем председателя «Нашей Украины» стал хоть и вице-губернатор, зато единственный родной племянник Президента Ярослав Ющенко. Похоже, борьба за Президента еще не закончена, и судя по выпадам в адрес Балоги, прозвучавшим из уст президентского советника Олега Рыбачука, противоборствующие лагеря будут пополняться новыми неожиданными персонажами.

Наверное, пришло время подумать о повышении эффективности своих действий и Виктору Януковичу. Лидер Партии регионов на минувшей неделе был достаточно активным, проделал путь Киев – Брюссель – Северодонецк, но при этом не сделал ни одного по-настоящему яркого заявления. В столице Бельгии главному «регионалу» не удалось добиться аудиенции у генсека НАТО Яапа де Хооп Схеффера, поэтому ему пришлось стравить весь свой антинатовский запал в беседах с европейскими чиновниками. Те вежливо послушали политика, претендующего на статус лидера украинской оппозиции, но позитивной реакции от них Виктор Федорович так и не дождался.

В Северодонецке Янукович испытывал заметный дискомфорт: он за последние недели настолько уверовал в возможность создания широкой коалиции, что критиковать действующую власть ему оказалось как-то несподручно. Наверное, поэтому Виктор Федорович во время выстраданного «регионалами» съезда был не слишком энергичным: в своем выступлении он отдал предпочтение уже известным наработкам. Видимо, лидеру Партии регионов полезно будет прислушаться к рекомендациям ставшего главным «региональным» ястребом Дмитрия Табачника. Тот считает необходимым определить границы компромисса с оранжевыми и четче отстаивать интересы сторонников Януковича. Интересно было бы понять, предполагает ли этот компромисс переформатирование нынешней парламентской коалиции.

Кстати, съезд депутатов всех уровней ни масштабом, ни тональностью прозвучавших в его ходе заявлений надежд и опасений не оправдал. Субъективно говоря, его организаторы только продемонстрировали власти, что у ее оппонентов новых тем, кроме повышения статуса русского языка, отказа от реабилитации ОУН–УПА и вступления в НАТО, нет и не предвидится в ближайшее время. Полный кризис жанра.

Из-за широкомасштабных дискуссий о будущем парламента неуютно себя чувствует Арсений Яценюк. Ему определенно не хочется досрочно завершить свое дебютное выступление в качестве парламентского председателя. Слабым утешением для спикера стало расформирование спецотряда ГАИ «Кобра». Арсению Петровичу куда важнее доказать всем, что Верховная Рада способна работать в регулярном режиме, а в идеале – превратиться в законотворческий конвейер, с которого будут сходить нормативные акты, которыми сможет гордиться страна. Интересно, кого молодой политик выберет в стратегические союзники в случае возобновления работы законодательного органа. Спикерская дружба-то в период перманентного политического кризиса дорогого стоит.

Евгений Магда