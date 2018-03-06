"Пощечина от Украины": в МИД объяснили причины расторжения контрактов "Газпрома" с Киевом

В Министерстве иностранных дел заявили, что на вероятное расторжение действующих контрактов между "Газпромом" и "Нафтогазом", о чем заявил российский газовый монополист, уйдет несколько лет.

Россия восприняла проигрыш своего газового монополиста "Газпром" в Стокгольмском арбитраже как пощечину от Украины.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире телеканала ICTV.

"18 марта в России должны состояться выборы, и проигрыш "Газпрома" украинской компании воспринимается как пощечина, поэтому сразу была очень эмоциональная реакция. И я думаю, что ни у кого нет вопросов, почему эта реакция была именно такой", - сказала Зеркаль.

Она объяснила: "Если сейчас посчитать во времени, сколько длиться процедура нового арбитража (о намерении "Газпрома" разорвать действующие контракты с "Нафтогазом"- УНИАН), то понятно, что она займет столько времени, сколько (нужно) до окончания контракта как минимум (контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчиваются 31 декабря 2019 - УНИАН)".

Читайте такжеВ "Нафтогазе" допускают новый арбитраж из-за заниженной стоимости транзита газаКак сообщал УНИАН, после того как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл., российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом (1 марта) внезапно отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня.

В «Нафтогазе» заявили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС Украины. Для его преодоления Кабинет министров 2 марта ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, после чего «Нафтогаз» в срочном порядке закупил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м топлива.

2 марта в «Газпроме» заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с «Натфогазом». В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. В ответ на это в «Нафтогазе» отметили, что украинская компания не видит оснований для расторжения транзитного контракта.