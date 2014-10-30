Боевики «ЛНР» заставляют предпринимателей отбывать воинскую повинность
Террористы в так называемой «Луганской народной республике» заставляют предпринимателей отбывать воинскую повинность.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава Гражданской инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев.
По его словам, данную информацию ему предоставили источники, близкие к «ЛНР», а также местные информаторы, члены его общественной организации.
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«В г. Красный Луч предпринимателей не просто регистрируют по российскому образцу, их заставляют отбывать воинскую повинность - до недели в армии. Рассчитывают, что после этого человек не переедет на украинскую территорию, потому что ему будет предъявлено обвинение в сотрудничестве с режимом «ЛНР»», - рассказал Снегирев.
Он объяснил, что таким образом боевики «пытаются удержать на подконтрольной им территории местных бизнесменов и заставить работать по своим правилам».