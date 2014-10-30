Боевики «ЛНР» заставляют предпринимателей отбывать воинскую повинность

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава Гражданской инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили источники, близкие к «ЛНР», а также местные информаторы, члены его общественной организации.

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«В г. Красный Луч предпринимателей не просто регистрируют по российскому образцу, их заставляют отбывать воинскую повинность - до недели в армии. Рассчитывают, что после этого человек не переедет на украинскую территорию, потому что ему будет предъявлено обвинение в сотрудничестве с режимом «ЛНР»», - рассказал Снегирев.

Он объяснил, что таким образом боевики «пытаются удержать на подконтрольной им территории местных бизнесменов и заставить работать по своим правилам».