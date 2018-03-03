"Укроп" готов к любым выборам в стране – Батенко

18:37, 03 марта 2018
Политика
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Укроп готов к любым выборам в стране, отметил Батенко / фото ukrop.com.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга, который проходил после съезда партии Укроп заявил ее председатель, народный депутат Украины Тарас Батенко.

«Политическая партия Укроп готова к любым выборам. Мы считаем, что любая политическая сила, которая идет к власти должна работать и демонстрировать эту готовность... По оценке международных экспертов и КИУ Укроп – одна из крупнейших фракций в областных советах по Украине как оппозиционная сила. Мы готовы к выборам, если они будут досрочные выборы, досрочные и вместе с тем до президентских выборов. Поэтому сегодня на съезде партии мы запустили процедуру праймериз на выборах президента. Мы первая в Украине политическая партия , которая хочет процедуру праймериз реализовать до конца», - сообщил он.

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Батенко также отметил, что сегодня на съезде Укропа присутствовали представители «Батькивщины», «Свободы», а также были приглашены представители «Движения новых сил».

«Мы считаем, что в рамках этого диалога, также партия «Самопомощь» и ряд других политических партий , мы сможем работать вместе и конструировать единые программы для того, чтобы на предстоящих выборах мы могли изменить существующую систему власти, существующий политический режим», - добавил он.

В свою очередь, член президиума партии, председатель Волынского облсовета Игорь Палица подчеркнул следующее: «У нас есть принципы, видение, желание. Если кто-то будет поддерживать и разделять наши принципы, мы готовы всегда работать с такими политическими силами. Делить что-то с ними кулуарно не кулуарно, мы не собираем».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве прошел XIV съезд партии УКРОП на котором делегаты избрали председателем партии народного депутата Тараса Батенко, а также было начато процедуру праймериз.

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Теги: #УКРОП