"Укроп" готов к любым выборам в стране – Батенко

Батенко также подчеркнул, что Укроп готов к диалогу со всеми оппозиционными политсилами.

Партия Укроп готова к любым выборам в Украине, а также к диалогу со всеми оппозиционными политическими силами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга, который проходил после съезда партии Укроп заявил ее председатель, народный депутат Украины Тарас Батенко.

«Политическая партия Укроп готова к любым выборам. Мы считаем, что любая политическая сила, которая идет к власти должна работать и демонстрировать эту готовность... По оценке международных экспертов и КИУ Укроп – одна из крупнейших фракций в областных советах по Украине как оппозиционная сила. Мы готовы к выборам, если они будут досрочные выборы, досрочные и вместе с тем до президентских выборов. Поэтому сегодня на съезде партии мы запустили процедуру праймериз на выборах президента. Мы первая в Украине политическая партия , которая хочет процедуру праймериз реализовать до конца», - сообщил он.

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Батенко также отметил, что сегодня на съезде Укропа присутствовали представители «Батькивщины», «Свободы», а также были приглашены представители «Движения новых сил».

«Мы считаем, что в рамках этого диалога, также партия «Самопомощь» и ряд других политических партий , мы сможем работать вместе и конструировать единые программы для того, чтобы на предстоящих выборах мы могли изменить существующую систему власти, существующий политический режим», - добавил он.

В свою очередь, член президиума партии, председатель Волынского облсовета Игорь Палица подчеркнул следующее: «У нас есть принципы, видение, желание. Если кто-то будет поддерживать и разделять наши принципы, мы готовы всегда работать с такими политическими силами. Делить что-то с ними кулуарно не кулуарно, мы не собираем».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве прошел XIV съезд партии УКРОП на котором делегаты избрали председателем партии народного депутата Тараса Батенко, а также было начато процедуру праймериз.