«Укроп» избрал председателя партии и начал процедуру праймериз (видео)

Делегаты съезда избрали председателем партии народного депутата Тараса Батенко.

Председателем партии «Укроп» стал председатель политсовета, народный депутат Украины Тарас Батенко.

Как передает корреспондент УНИАН, за его кандидатуру проголосовало большинство делегатов XIV съезда партии, который состоялся сегодня в Киеве.

Согласно партийному уставу, Батенко будет председательствовать в «Укропе» 4 года.

Среди претендентов на должность председателя партии также был председатель Криворожской городской организации «Укроп» и фракции политсилы в Криворожском горсовете, председатель совета ветеранов АТО партии Николай Колесник и председатель Сумской областной организации «Укропа» Владислав Луговой.

После избрания Батенко поблагодарил всех делегатов за оказанное ему доверие.

«Председатель партии - это не царь, и не вождь, а менеджер, поэтому хочу предложить вам тяжелый труд ради будущего Украины и нашей общей победы», - заявил он.

Участники мероприятия также утвердили положение об избрании кандидата на пост президента Украины от «Укропа» и официально начали процедуру праймериз.

«Мы проведем праймериз, изберем достойного кандидата и сделаем все, чтобы он попал как минимум во второй тур», - сказал во время выступления на съезде член президиума партии, председатель Волынского облсовета Игорь Палица.

Читайте такжеНа должность главы УКРОПа претендуют три кандидатаВо время съезда также отмечалось, что «Укроп» первым среди политических партий в Украине планирует провести публичную процедуру президентских праймериз или внутрипартийного голосования. Соответствующее решение было принято на заседании политсовета партии 31 января.

После принятия положений о праймериз у претендентов будет 30 дней, чтобы выдвинуть и зарегистрировать свои кандидатуры. После этого в течение 5 месяцев они будут представлять свои программы в регионах.

Осенью начнется голосование за претендента на конференциях областных, республиканской в Автономной Республике Крым, городских в Киеве и Севастополе организаций «Укропа». По результатам этих голосований на партийном съезде изберут и выдвинут единого кандидата на пост президента Украины от партии.

Также делегаты съезда избрали казначея политсилы, приняли кодекс партийной этики и внесли изменения в устав партии.