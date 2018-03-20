Украинский интерес. Стокгольмский дубль, воинствующий Путин и усилия в Кишиневе

Отношения между «Нефтегазом Украины» и «Газпромом» и без того были в последние годы сложными, а решение Стокгольмского арбитража, удовлетворившего претензии украинской стороны из-за невыполнения россиянами обязательств по транзиту газа застало подчиненных Алексея Миллера врасплох. Дело, как представляется, не в сумме долга в 2,56 миллиарда долларов по итогам двух споров, ведь он даже при нынешней убыточности «Газпрома» не выглядит для России катастрофическим. Но уязвленная гордость заставила Миллера не только заявить о «двойных стандартах Стокгольмского арбитража», но и анонсировать разрыв договорных отношений в газовой сфере с Украиной. Та ответила акцией #Прикрути, направленной на уменьшение потребления «голубого золота» и довольно высокой степенью консолидации власти и граждан в газовом вопросе.

«Газпром» вынужденно пошел на попятную, поскольку эскалация ситуации в энергетической сфере в предвкушении согласия Германии на строительство «Северного потока-2» не входит в его планы. Недаром ведь продолжается VIP-обработка его будущих сторонников и бенефициаров, среди которых оказался на уходящей неделе канцлер Австрии Себастьян Курц

Энергетическое оружие – апробированный Россией не только в отношениях с Украиной инструмент влияния. Но развитие событий показывает, что этого не достаточно, предвыборная логика Путина заставляет его примерять шлем военного вождя. По крайней мере, милитаризированное до предела обращение к Федеральному собранию с демонстрацией виртуальных возможностей нового русского оружия и рефреном «Мы заставим к нам прислушаться» должны были оставить яркое впечатление у слушателей и будущих избирателей, которым 18 марта предстоит стать массовкой на участках для голосования. Стоит отметить, что выступление Путина не вызвало паники в Вашингтоне, Брюсселе и Пекине.

Логика действий Кремля в отношении Украины потребовала выступления Виктора Януковича, не балующего «заботой о Донбассе» своих сограждан (адвокат четвертого президента подчеркнул, что тот не собирается получать российское гражданство). Виктор Федорович без огонька повторил изложенное в кремлевских темниках, постаравшись напустить на себя былое влияние и величие, но без особого успеха.

Павел Климкин накануне посещения села Павликома, сотни жителей которого были убиты воинами Армии Краевой в годы Второй мировой, предложил польским коллегам смотреть на исторические события через «национальные очки». По мнению министра иностранных дел Украины, объективных причин для ухудшения польско-украинских отношений нет, а военные преступления не имеют сроков давности и не могут рассчитывать на прощение, независимо от того, против кого были совершены. Закон о расширении полномочий Института национальной памяти в Польше уже осложнил отношения Варшавы и Вашингтона, а Украина продолжает нащупывать верную тональность в отношениях с Варшавой.

К сожалению, не приходится рассчитывать на скорое взаимопонимание с Будапештом. И дело не только во втором за неделю поджоге офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обрушился с критикой на Украину из-за решения Конституционного Суда, отменившего закон Кивалова – Колесниченко. Ближайший месяц – до парламентских выборов в Венгрии – принесет немало словесных эскапад высокопоставленных представителей партии «Фидес» в адрес Украины.

Тем временем Андрей Парубий вместе с молдавским и грузинским коллегами обсудил в Кишиневе вызовы «Восточному партнерству», отметив, что государства, ставшие на путь европейской интеграции, оказываются объектами российской агрессии. Лидеры парламентов Украины, Грузии и Молдовы не ограничились выражением обеспокоенности по поводу возможного строительства «Северного потока-2», но и рассмотрят перспективу создания совместной для трех стран воинской бригады.

Евгений Магда