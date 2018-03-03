США призвали РФ не использовать газ как политическое оружие против Украины

В Госдепе считают, что Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа.

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила о том, что американская сторона рассчитывает на возобновление "Газпромом" поставок газа в Украину.

Об этом она написала в своем Twitter. По ее словам, Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа.

"Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что "Газпром" будет поставлять газ в украинский транзитный трубопровод в соответствии с решением Стокгольмского арбитража", — заявила Науэрт.

Как сообщал УНИАН, после того, как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл., российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,6 кг на кв. см.

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В «Нафтогазе» сообщили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а «Нафтогаз» в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м голубого топлива.

По словам президента Петра Порошенко, благодаря действиям «Нафтогаза» и Кабмина Украина уверенно пройдет этот период без каких-либо чрезвычайных ситуаций.Также президент заявил, что «Газпром» заплатит «все до копейки», согласно решению Стокгольмского арбитража.

В 2018 год Украина вошла с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 млрд куб. м газа. 2 марта в "Нафтогазе" сообщили об увеличении объема импорта газа из ЕС в пять раз.