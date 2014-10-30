У Лаврова считают, что псевдовыборы в "ДНР" и "ЛНР" отвечают Минским договоренностям

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Дата проведения местных выборов на Донбассе 7 декабря, которую предлагает Президент Украины, противоречит минским договоренностям, “была включена в закон произвольно, в одностороннем порядке, без какого-либо обсуждения с ополченцами”, говорится в заявлении.

Также российское ведомство считает, что закон об особом порядке местного самоуправления "не может применяться на практике, поскольку в нем не определены конкретные районы его действия".

Москва обвиняет Киев в якобы постоянных обстрелах территорий, контролируемых террористами, а также в невыполнении пунктов о децентрализации власти и в осуществлении искусственных препятствий доставке гуманитарной помощи из России”.

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"Минские договоренности предполагают также принятие программы экономического возрождения Донбасса. Однако уже после выборов в Верховную Раду киевские политики стали говорить о том, что помощь юго-востоку Украины будет предоставляться только на тех территориях, которые вернутся под контроль украинской власти, что прямо противоречит духу и букве Минского протокола", - подчеркнули в МИД России.

“В целом создается впечатление, что все аргументы партнеров против выборов 2 ноября преследуют цель максимально отсрочить их проведение — видимо, в расчете на то, что с наступлением холодов проблемы у населения этого региона усилятся, что скажется на настроениях и явке избирателей”, - считают в Москве.

Поэтому в российском министерстве заверили, будто позиция террористов по проведению выборов 2 ноября “правомерна и полностью соответствует согласованным в рамках Минских договоренностей временным параметрам”.

“Российская сторона настоятельно призывает...всячески способствовать тому, чтобы выборы 2 ноября стали шагом к дальнейшей нормализации ситуации и всестороннего урегулирования внутриукраинского кризиса”, - говорится в заявлении.