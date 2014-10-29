Из фракции Партии регионов в Одесском горсовете вышли сразу 40 депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания сессии заявил секретарь горсовета Олег Брындак.

В частности, из фракции ПР вышли: Александр Ананьев, Денис Балух, Василий Барабаш, Дмитрий Беляев, Людмила Варавва, Сергей Варчук, Юрий Васьков, Павел Вугельман, Валентин Гапунич, Александр Георгиев, Ирина Головатюк-Юзефпольская, Евгений Гофман, Олег Гоцуляк, Андрей Губанков, Олег Дудник, Мария Еременко, Ирина Есенович, Александр Иваницкий, Игуменья Серафима (Надежда Шевчик), Александр Ищенко, Олег Киктенко, Владимир Киреев, Татьяна Кивалова, Марина Клюева, Николай Крикливый, Марат Королев, Дмитрий Кот, Александр Крыжановский, Сергей Макаров, Александр Матвеев, Андрей Неугодников, Геннадий Оборский, Евгений Омельчук, Светлана Осауленко, Вадим Подгородинский, Елена Соколовская, Сергей Страшный, Андрей Терновский, Юрий Шумахер, Олег Етнарович.

Читайте такжеАлексей Гончаренко стал председателем Одесского облсоветаВ то же время ряд депутатов заявили о создании новой депутатской группы «Доверяй делам», которую возглавил Анатолий Балинов. В нее вошли вышеназванные депутаты, кроме Ананьева, Киваловой, Неугодникова, Оборского, Осауленко и Подгородинского. Также в новую группу вошли Олег Елисеев, Игорь Клименко, Дмитрий Танцюра.

Справка УНИАН. В Одесском городском совете - 120 депутатов.