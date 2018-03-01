В Луцке подрались депутаты (фото, видео)

В результате инцидента неизвестные взломали один из депутатских пультов, предназначенных для голосования.

В Луцком городском совете во время голосования за скандальный вопрос №66, которым совет отдал в аренду землю на улице Ровенской, в зале возникла потасовка между депутатами, муниципальной стражей и неизвестными мужчинами.

Во время голосования вопрос депутат Павел Данильчук включил музыку, взял колонку и пытался с ней пройти к президиуму, передает "Волынь 24".

Ему помешали представители муниципальной стражи и неизвестные мужчины спортивного телосложения.

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В то же время решение о том, чтобы отдать в аренду участок на улице Ровенской, приняли – за проголосовали 23 депутата. Этим решением депутаты отдали земли коммунальной собственности фирме "Жилой квартал" на улице Ровенской, 119. Землю передали в аренду на 10 лет. Площадь участка - почти два гектара.

После этого председательствующий на сессии Григорий Пустовит объявил перерыв на 15 минут.

"Когда на рассмотрение сессии внесли проекты решения о передаче земельных участков ООО "Жилой квартал" для возведения многоквартирных домов, часть из которых застройщик обещает безвозмездно передать на нужды льготной квартирной очереди в городе, Данильчук взял колонку, из которой громко играла музыка, и попытался пройти к президиуму. Началась потасовка, которая длилась около минуты", - сообщают "Волынские новости".