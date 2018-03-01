Порошенко поздравил Украину с исторической победой в деле "Нафтогаз" против "Газпрома"

Президент провел встречу с командой НАК "Нафтогаз Украины", которая доложила главе государства о окончательное решение Стокгольмского арбитража по делу "Нафтогаз" против "Газпрома".

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Украину с решением Стокгольмского арбитража в пользу НАК "Нафтогаз Украины", что стало исторической победой нашей страны. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Во время встречи с командой НАК "Нафтогаз Украины", которая доложила главе государства об окончательном решении Стокгольмского арбитража по делу "Нафтогаз" против "Газпрома", председатель правления НАК Андрей Коболев сообщил президенту о том, что украинская компания получила окончательное решение Стокгольмского арбитража, согласно которому Украина выиграла 4 млрд 630 млн долларов, которые Газпром должен компенсировать за прошлые периоды.

Читайте такжеЖизнь не сахар: главные тезисы пресс-конференции ПорошенкоГлава государства поздравил и поблагодарил всю украинскую команду, которая защищала интересы Украины в Стокгольме. Он подчеркнул, что «это историческое решение по защите национальных и финансовых интересов Украины».

«Это настоящая победа. Сегодняшним решением Стокгольмского арбитража Украина выиграла 4 млрд 600 млн долларов США. Из этих средств будут оплачены газ, который потреблялся нами в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" будут зачислены 2 млрд 560 млн долларов США. Причем будут зачислены немедленно. Это результат совместной согласованной работы менеджмента НАК "Нафтогаз", правительства, президента», - сказал Порошенко.

«Наша общая позиция доказала, что мы можем побеждать и в юридических баталиях в Стокгольме», - сказал президент Порошенко и поздравил всех украинцев с этой исторической убедительной победой. При этом он подчеркнул, что это является чрезвычайно важным - «это и укрепление золотовалютных резервов, и 100% позиция по верности нашей энергетической стратегии».

«Это очень большая цифра. Она значительно больше, чем задолженность за газ, который мы отбирали в 2014 году. Это фактически означает, что "Газпром" должен выплатить в пользу "Нафтогаза" чуть больше, чем 2,5 млрд долларов», - сообщил Коболев.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза» судилась с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

2 декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны в соответствии с принципом «бери или плати» на сумму 56 млрд долл. Поскольку не все требования были удовлетворены, по итогам первого решения «Нафтогаз» оставался должен «Газпрому» около 2 млрд долл.

Второе решение, сегодняшнее, касается транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. Согласно этому контракту, «Газпром» должен был транспортировать через Украину 110 млрд куб. м в год. Поскольку это условие не выполнялось, «Нафтогаз» потребовал в суде взыскать с российской компании 16 млрд долл.