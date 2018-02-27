Россия может влиять на украинские выборы через "темные деньги" - американский аналитик

Часто темные деньги поступают от компаний-оболочек, анонимных ООО к политической организации, которая, в свою очередь, жертвует эти деньги политической кампании, или финансирует рекламу или продвижение кандидата.

Украина была тестовой площадкой для некоторых кампаний России по воздействию на общественное мнение и к подобным угрозам следует быть готовым и в течение последующих выборов. Такое мнение высказала заместитель директора американского аналитического «Центра американского прогресса» Диана Пилипенко.

Прозрачность является лучшим средством противостоять такому воздействию и опыт США в ограничении влияния "темных денег" на политику может пригодиться и Украине, сказала она в интервью Голосу Америки.

"В целом, большинство денег в политике, большинство пожертвований и взносов в политические кампании и организации предусматривают раскрытие информации о том, кто является их донорами. В тех случаях, когда такого раскрытия нет, и если мы не знаем, каким является источник взноса, мы называем это темными деньгами", - пояснила Пилипенко.

"Темные деньги" вызывают конфликты интересов, усиливают коррупцию. Чтобы выявить такие "темные деньги" Пилипенко советует украинцам обратить внимание на прозрачность корпораций, которые делают взносы в политические кампании.

"Очень часто темные деньги поступают от компаний-оболочек, анонимных ООО к политической организации, которая, в свою очередь, жертвует эти деньги политической кампании, или финансирует рекламу или продвижение кандидата. Поэтому, пожертвования этой организации часто делают полностью анонимные корпорации", - отмечает исследовательница.

Внешние силы могли воспользоваться этим, чтобы повлиять на выборы в США, отмечает Пилипенко. Она привела пример обвинений, выдвинутых в прессе, относительно того, что Россия могла финансировать Национальную стрелковую ассоциацию США (NRA), которая, в свою очередь, могла предоставлять средства для финансированияпрезидентской кампании Дональда Трампа.

Конечно, согласно американскому законодательству – это незаконно, замечает аналитик, - ведь иностранцам запрещено финансировать выборы в США. Подобный запрет существует и в Украине.

NRA не прокомментировало эти обвинения, однако, это не уменьшило внимание прессы к этому вопросу. "NRA – это лоббисты оружия и это добавляет напряжения обвинению относительно возможного финансирования из внешних источников – извне страны. За то, что вопрос оружия является спорным в США, избиратели хотят лучше понять откуда идет воздействие, ведь часть влияния NRA базируется на их мощных источниках финансирования, которое они могут оказывать определенным кандидатам, чтобы продвигать определенные вопросы и добиваться результатов", - замечает исследовательница.

"NRA может быть лишь одним примером такой деятельности, - отметила Пилипенко, - если это обнаружили здесь, не удивительно, если это будет обнаружено и в других организациях, которым так же могут вредить иностранные интересы. Многие из них принимали деньги от анонимных корпораций и они, возможно, и не знают откуда эти деньги происходят".

Важную роль в обеспечении прозрачности должны играть неправительственные организации. "Аналитический Center for American Progress работает над прозрачностью, борьбой с коррупцией, проливает свет на обсуждение вопросов "темных денег" в политике, чтобы убедиться, что корпорации и политические организации и партии отвечают высшим стандартам прозрачности и раскрытия информации. Мы много анализируем и исследуем, чтобы понимать негативные влияния "темных денег" на политику в США", - отметила Пилипенко.

Сравнительно новой угрозой, обнаруженной во время последних президентских выборов в США, стала поддерживаемая извне кампания в соцсетях. "В Соединенных Штатах мы изучаем наш урок на ходу и есть вещи, которые мы применяем и воплощаем сейчас, после того, как произошло вмешательство до выборов", - отметила Пилипенко. В частности, был внесен законопроект о честной рекламе, который потребует от компаний социальных медиа раскрывать, кто стоит за политической рекламой.

Очень важно знать, кто стоит за политическими рекламами в социальных медиа, ведь так много информации, которую мы потребляем будучи гражданами и избирателями, поступающей из социальных медиа и очень влияет на то, что мы видим, что мы читаем. Очень важно, чтобы электорат был проинформирован", - считает исследовательница.

Подобные угрозы могут появиться и в выборах в Украине, и они могут оказаться более масштабными, учитывая географическую близость к России, а также «большое количество точек пересечения», - отмечает аналитик.