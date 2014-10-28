ЕС не видит оснований менять санкции в отношении России

К таким выводам пришли послы стран-членов ЕС на заседании Комитета постоянных представителей, которое состоялось во вторник в Брюсселе, сообщил собственному корреспонденту УНИАН европейский дипломат.

Читайте такжеВ ЕС рассказали, когда могут быть смягчены санкции против России"Сегодняшняя дискуссия происходила в продолжение дискуссии министров иностранных дел и лидеров стран ЕС относительно санкций. На основе оценки, сделанной во время обсуждений, постоянные представители согласились, что в настоящее время оснований для изменения ограничительных мер ЕС против России нет", - сообщил он.

По словам дипломата, ЕС будет продолжать следить за ситуацией в Восточной Украине, в частности, в плане реализации Минских соглашений.

Напомним, по мнению экспертов, в условиях санкций российская экономика сможет нормально работать до середины-конца следующего года.