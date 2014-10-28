Украина опередила Россию в рейтинге гендерного равенства, но уступила африканским странам

Об этом свидетельствуют данные Глобального рейтинга гендерного равенства, опубликованного Всемирным экономическим форумом.

Рейтинг оценивает гендерное равенство в 142 странах с точки зрения вовлеченности женщин в экономике, политике, образовании и здравоохранении.

Читайте такжеAmnesty International призывает украинскую власть противодействовать дискриминации по признаку сексуальной ориентацииПервую пятерку заняли скандинавские страны - Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания. Впервые в первую десятку попала африканская Руанда, заняв седьмое место.

Украина расположилась на 56-м, опередив Россию (75), Польшу (57), Румынию (72), Словакию (90), Венгрию (93). также Украина уступила двум странам-соседкам - Беларуси (32) и Молдове (25).