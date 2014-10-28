Украина опередила Россию в рейтинге гендерного равенства, но уступила африканским странам

21:21, 28 октября 2014
Политика
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Украина заняла 56 место в Глобальном рейтинге гендерного равенства (The Global Gender Gap Report 2014), а Россия - 75.

Украина заняла 56-е место

Об этом свидетельствуют данные Глобального рейтинга гендерного равенства, опубликованного Всемирным экономическим форумом.

Рейтинг оценивает гендерное равенство в 142 странах с точки зрения вовлеченности женщин в экономике, политике, образовании и здравоохранении.

Читайте такжеAmnesty International призывает украинскую власть противодействовать дискриминации по признаку сексуальной ориентацииПервую пятерку заняли скандинавские страны - Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания. Впервые в первую десятку попала африканская Руанда, заняв седьмое место.

Украина расположилась на 56-м, опередив Россию (75), Польшу (57), Румынию (72), Словакию (90), Венгрию (93). также Украина уступила двум странам-соседкам - Беларуси (32) и Молдове (25).

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