ЦИК: Ни на одном из 198 округов, где состоялись выборы, нет оснований не признавать их

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга журналистам сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

На вопрос, существуют ли мажоритарные округа, где ЦИК теоретически рассматривает возможность, учитывая количество жалоб и нарушений, проведения перевыборов, Хивренко ответил: "Закон разрешает при определенном перечне причин или наличии одной из них, объявить недействительными результаты только на отдельных участках, но не дает оснований для того, чтобы голосование в целом округе было признано недействительным. Поэтому оснований говорить о том, что в каком-то округе по итогам голосования мы не будем иметь народного депутата-мажоритарщика, нет смысла".

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