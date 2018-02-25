Посольство РФ в Великобритании приравняло псевдореферендум в Крыму к Brexit-референдуму

Россияне настаивают, что голосование в Крыму было "актом самоопределения народов, что закреплено в Уставе ООН". В заявлении утверждается, что крымский псевдореферендум был таким же демократическим, как голосование британцев о независимости Шотландии или о выходе из ЕС.

В посольстве России в Великобритании ответили на статью британского министра иностранных дел Бориса Джонсона к четвертой годовщине оккупации Крыма.

Комментарий пресс-секретаря посольства размещен на сайте дипмиссии, пишет Европейская правда.

В комментарии отмечается, что посольство несогласно с рядом тезисов в статье министра. В частности, по псевдореферендуму в Крыму.

Читайте такжеСудьба Крыма имеет значение для всех нас - глава МИД ВеликобританииРоссияне настаивают, что голосование в Крыму было "актом самоопределения народов, что закреплено в Уставе ООН". В заявлении утверждается, что крымский псевдореферендум был таким же демократическим, как голосование британцев о независимости Шотландии или о выходе из ЕС.

"Как представляется, демократическое волеизъявление народа должно быть главным критерием при оценке политических событий, где бы они ни происходили. В этом случае полезным примером является британский опыт, когда речь идет о выходе из ЕС, Фолклендах, Гибралтаре или Шотландии", - заявили в российском посольстве .