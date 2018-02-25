Посольство РФ в Великобритании приравняло псевдореферендум в Крыму к Brexit-референдуму

14:14, 25 февраля 2018
Политика
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Посольство РФ в Британии приравняла псевдореферендум в Крыму к Brexit-референдума / фото rus.rusemb.org.ru

Комментарий пресс-секретаря посольства размещен на сайте дипмиссии, пишет Европейская правда.

В комментарии отмечается, что посольство несогласно с рядом тезисов в статье министра. В частности, по псевдореферендуму в Крыму.

Читайте такжеСудьба Крыма имеет значение для всех нас - глава МИД ВеликобританииРоссияне настаивают, что голосование в Крыму было "актом самоопределения народов, что закреплено в Уставе ООН". В заявлении утверждается, что крымский псевдореферендум был таким же демократическим, как голосование британцев о независимости Шотландии или о выходе из ЕС.

 "Как представляется, демократическое волеизъявление народа должно быть главным критерием при оценке политических событий, где бы они ни происходили. В этом случае полезным примером является британский опыт, когда речь идет о выходе из ЕС, Фолклендах, Гибралтаре или Шотландии", - заявили в российском посольстве .

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Теги: #Brexit#референдум в Крыму#референдум по Brexit