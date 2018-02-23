В Житомире председатель Госмиграционной службы обнародовал отчет о работе в 2017 году

Среди основных направлений работы ведомства в этом году Соколюк определил такие направления, как совершенствование миграционного законодательства, предотвращения и выявления коррупции, дальнейшее внедрение электронных сервисов, перевода архива бумажных документов в электронный формат, и тому подобное.

Руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк обнародовал публичный отчет по результатам деятельности службы в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло 23 февраля в Житомире навиїзному заседании коллегии Государственной миграционной службы Украины.

Заседание провели в Житомирской облгосадминистрации.

Так, Соколюк подробно остановился на вопросах реформирования миграционной сферы, внедрении биометрических документов и электронных сервисов для граждан.

Он также рассказал о процессах информатизации деятельности Государственной миграционной службы, а также о противодействии нелегальной миграции. Так, в 2017 году Государственной миграционной службой на противодействие нелегальной миграции было выявлено 9 тыс. 678 нелегальных мигрантов и взыскано в доход государства штрафов на сумму более 12,9 млн грн.

Среди основных направлений работы ведомства в этом году Соколюк определил такие направления, как совершенствование миграционного законодательства, предотвращения и выявления коррупции, дальнейшее внедрение электронных сервисов, перевода архива бумажных документов в электронный формат, и тому подобное.

В работе коллегии приняли участие председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма, заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Алексей Ясюнецький.

Как сообщал УНИАН, Государственная миграционная служба начала проверку всех лиц, которые получили украинское гражданство за годы независимости Украины.Также, по словам Соколюка, очередь на получение загранпаспортов должен исчезнуть в апреле текущего года.

Всего в 2017 году миграционной службой было выдано более 4 млн заграничных паспортов - это вдвое больше, чем в 2016 году. в 2017 году выдано более 1 млн паспортов гражданина Украины в форме ID-карт, что в четыре раза больше, чем в 2016 г.