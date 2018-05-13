Северодонецк: Ахметов заболел, Симоненко пугал покойниками, Затулин удовлетворялся собой

Ринату Леонидовичу Ахметову, наверное, было очень одиноко в своей ложе на стадионе «Шахтер». Все его друзья и соратники по партии в этот день уехали в Северодонецк, на Второй всеукраинский съезд депутатов всех уровней. Болезнь, уложившая в кровать одного из лидеров Партии Регионов не позволила ему вылететь на съезд, но не победила его желания посмотреть, как любимая команда «Шахтер» методично забивает голы в ворота ужгородского «Закарапатья».

Ничего, что не приехал. Бывали случаи, когда лидеры партий пропускали съезды своих партий ради концерта Тото Кутуньо, а тут такой матч. К тому же не исключено, что Ринат Ахметов заботился о репутации. Если уж политически предпенсионный Анатолий Кинах прежде чем приехать на Второй всеукраинский съезд депутатов всех уровней, одолевал звонками пресс-центр, четко выясняя, что будет в повестке съезда, то осторожность Рината Ахметова вполне объяснима. Его репутация стоит подороже, чем кинаховская. К тому, же, наверняка, поучаствовал деньгами. И они были потрачены не зря.

Организовано все было безупречно. Аккредитация прессы продолжалась чуть ли не до двенадцати ночи 29 февраля, на чартерный рейс, специально заказанный «Регионами» до Луганска, мог попасть кто угодно, а на обратном пути в самолет забрали даже не аккредитованных заранее, безбилетных журналистов, поскольку в самолете были места. Для четырех сотен журналистов были предоставлены все сопроводительные материалы, работали ноутбуки, в общем, полный режим благоприятствования, обед в ресторане и при этом улыбка организаторов: это вас ни к чему не обязывает, пишите, что хотите.

Перед самим съездом прошла целая серия политических ток-шоу на тему «Северодонецк – это не страшно. Это – никакого сепаратизма, это защита прав русскоязычного населения и местного самоуправления». В преддверии съезда и на самом мероприятии с трибуны много раз говорили о том, как много сделало СБУ, чтобы этот съезд не состоялся. Все-таки у нас демократия: люди совершенно не бояться спецслужб, если вот так свободно их обличают. Если верить народным депутатам Украины от Партии регионов, то едва ли не с каждым из них говорил сотрудник СБУ. Не знаю, повлияло ли это на повестку съезда и риторику выступающих…

В буфете один из делегатов съезда, разглядывая мой бейдж «Пресса» страдальчески спросил:

– Зачем СБУ нужно было вмешиваться в подготовку съезда?

– Чтобы вам тут не пришло в голову создавать юго-восточную автономию, – ответила я, мысленно ругая себя за такое нежурналистское нарушение нейтралитета.

– А что, кто-то создавал?

– Знаете, я специально перечитала книгу покойного Кушнарева обо всех этих событиях в 2004 году. Он в своем дневнике написал, что сам удивился тому, что представители Донецкой делегации практически подготовили сценарий проведения референдума для создания автономии на Юге и Востоке…

Северодонецк – это типичный депрессивный городок в ста пятнадцати километрах от Луганска. Я не знаю, почему именно на него в 2004 году пал выбор, и там провели Первый съезд депутатов советов всех уровней, такой себе Антимайдан. На первый Севродонецкий съезд прилетел мэр Москвы Лужков, тот съезд транслировался по всем каналам России, здесь прозвучали идеи о юго-восточной автономии. Там тогда много чего произошло и много чего прозвучало. Тогда отдельные губернаторы, ответственные вроде бы политики, предлагали прекратить перечислять деньги в бюджет и заявляли, что до России всего сорок километров, а до Киева – четыреста восемьдесят. Еще тот съезд предлагал создать Межрегиональный союз органов местного самоуправления и региональных властей с его исполнительным органом в городе Харьков. И хотя потом политики пытались смягчить свои слова, как-то более нейтрально интерпретировать те свои оценки, но в сознании граждан этот город закрепился как место, где начинали раскалывать Украину, где взрослые люди сказали детям, что эта часть страны может жить отдельно от той. Взрослые вроде бы опомнились и поумнели и с тех пор свои Антимадйаны разумно перенесли в Киев – на тот же Майдан. Но съезд депутатов зачем-то решили провести в Северодонецке.

– Почему Северодонецк? – спрашивали мы народных депутатов из Партии регионов. – Почему не Донецк, не Луганск, не Харьков?

– Хотим реабилитировать в сознании людей первый съезд и как-то помочь городу, – ответили мне честно.

Вообще-то я по-своему люблю бело-голубые митинги. Только там услышишь нетрезвые голоса, несущие «сермяжную правду жизни» про сапог НАТО и про моды Тимошенко. Меня всегда забавляла риторика и музыкальное сопровождение таких мероприятий, хотя мне казалось, что парням в дорогих костюмах, сопровождающих тогда премьера, а сегодня лидера оппозиции Виктора Януковича явно неловко за свой электорат и за такое нагнетание антизападной истерии. Поначалу я наивно полагала, что вся риторика этого съезда включит предвыборный эпос Януковича, дополненный новыми свеженькими перебранками властей и оценками прочих ее глупостей. Все обещало, что так и будет. В фойе Ледового дворца Северодонецка книжные раскладки предлагали книги «Русь державная», «Романовы». Внизу раскладки увидела одну книжку про украинские земли. На митинге Петр Симоненко объявлял, что в Киеве сидят бандёровцы и полубандёеровцы (любопытно, чем полный бандеровец отличается от полубандеровца?). В фойе Ледового дворца мне предлагали продукцию с антинатовской риторикой. Листовку «Хрюша – Катюша: хочу в НАТО» и пакетик «НАТО – стоп» я привезла с собой в Киев, на память. В одной из распространяемых тут газет, вычитала анекдот: «Регионалы проверяют, не Мороз ли девичья фамилия Богатыревой» (ни Раиса Васильевна, ни Александр Александрович на съезд не приехали).

В огромном помещении Ледового дворца были развешены гербы разных частей Украины, а голос диктора, один в один напоминающий голос

Левитана – только с ярко выраженным украинским акцентом, – начитывал, из каких областей вышли те или иные украинцы, боровшиеся за независимость страны. Давно заметила, что музыка и аранжировка таких мероприятий у Партии регионов на «пятерку». Такое себе ностальжи, немного в советском стиле, воскрешающее тексты, интонацию телеведущих тех времен и повторяющее музыку советских песенников.

Фразы о государственности и единой Украине звучали часто.

Между рядами крутились депутаты российской Госдумы – некие Сергей Марков и Константин Затулин. И почему им накануне выборов президента России дома не сидится? Такое ведь ответственное, волнующее и «непредсказуемое» голосование ждет Россию.

– Вы приехали поговорить о любви к России? – поинтересовалась я у г-на Маркова (иногда так российские политики мотивируют свои приезды в Украину, после которых срываются, например, учения НАТО в Крыму).

– Вы что сумасшедшая?

Подобная оценка мне польстила, ведь сумасшедшими господин Марков считает даже наших бывших министров иностранных дел.

Но если говорить о содержании съезда, то, Виктор Федорович со товарищи не лежал на печи, пока другие его сторонники блокировали парламентскую трибуну. «Регионы» всерьез задумались об интеллектуальной составляющей своих мероприятий. Это уже не примитивные предвыборные митинги. Это, как они говорят, гуманитарный съезд. Здесь звучат основательно подготовленные доклады. Здесь собрана вся коллекция ошибок власти, о которых говорят в стебной снисходительной манере. «Регионы» стали сильнее, потому что научились остроумно шутить над оппонентами. Или набрали людей, которые умеют продуцировать смешные шутки.

– Как вам доклад? – спросил у меня народный депутат Ярослав Сухой, – слушая выступления коллеги – нардепа Виктора Тихонова – о местном и региональном самоуправлении.

– Хороший. Только все эти инициативы прописаны законопроектами в том числе и пропрезидентских политиков. Вы же знаете, что даже коалиционное соглашение поначалу предполагало ликвидацию райадминистраций. У меня такое чувство, что я слушала члена НУ–НС Анатолия Матвиенко… Зачем убеждать делегатов в том, в чем власть и так убеждена?

В докладах выступающих тесно переплетались ложь и правда, реальные и вымышленные угрозы. Тут не звучало слово «Европа», но зато звучал новый тезис о евроазиатском содружестве и необходимости вступления в ЕЭП (это при том, что мы уже практически в ВТО). Антиамериканской риторикой не брезговали и уважаемые в стране люди.

Не могу не процитировать Вячеслава Богуслаева – народного депутата, Героя Украины, «регионала», фактического руководителя завода «Мотор-Сич». Видимо вступление в НАТО несет для этого предприятия, производящего авиадвигатели, определенные угрозы. Наверное, поэтому доклад о «негативных последствиях» вступление в НАТО поручили именно ему. И что я слышу, из уст доктора технических наук? Оказывается, американцы, которых в мире всего шесть процентов и которые контролируют сорок пять процентов мирового богатства, горят желанием и дальше все это контролировать. Цитирую по тексту, который ведется как бы от имени «плохих» американцев: «Мы должны расстаться со всей сентиментальностью и романтичностью, чтобы сохранить эту диспропорцию для нашей американской безопасности… Мы должны перестать мыслить туманными категориями вроде прав человека… Не далек тот день, когда нам придется действовать силой. И уже тридцать лет этим занимается НАТО…»

С одной стороны, я понимаю г-на Богуслаева, и всю эту риторику. Но зачем же нас обманывать, говоря, что если мы вступим в НАТО, то Россия выгонит нас из проекта «Морской старт» и свернет сотрудничество по Ан-70. Она ведь уже давно, без всякого НАТО выгнала нас из «Морского старта» и свернула Ан-70. И потом, газеты писали, что Россия давно перестала покупать двигатели предприятия «Мотор-Сич». Не лучше ли уважаемому директору, вместо этой лапши, инициировать серьезный (и трезвый – в прямом смысле слова) разговор, с реальными предложениями о том, как смягчить для предприятия удары открытой экономики и вхождения в международную систему безопасности?

На мероприятии снова эксплуатировался тезис о крайнем «национализме» столицы, снова рассказывалось об ужасах фашистского режима. Лозунг «Украина для украинцев», вложенный якобы в уста «плохих» демократов, часто звучал на митингах.

Новинкой съезда стало выступление депутата ВР Вадима Колесниченко на литературном украинском языке (практически все остальные выступали на русском). Он нарисовал картину того, как блистательные молодые люди не смогут сделать карьеру только потому, что не знают государственного языка, а вместо них придут «малограмотные парни, увлекающие трипольскими черепками».

Одно непонятно: почему же эти торжествующие интеллектуалы не сумели выучить еще и украинский язык?

И на закуску выступил одиозный Затулин. Мне не резало ухо его обращение «дорогие соотечественники» и не удивила заявка, что Северодонецк – это его, Затулина, родина (он якобы донской казак). Но в сочетании с обещанием, что «Путина переизбирают, но он не уходит» и что «Россия идет своим курсом и поддерживает вас в вашей борьбе», а также с пожеланием каждому украинцу утром найти записку от НАТО: «Я уехала навсегда. Твоя крыша», – все это звучало в общем, как всегда, истерично и вызывающе. Затулин любовался своим выступлением и купался в лучах своей локальной популярности. А я грустью подумала, что когда люди, никогда не бывавшие в Европе, аплодируют таким вот ораторам, выкрикивая: «Россия! Россия!», – то мне кажется, что их грубо обманули.

Мы вышли со съезда и стали ждать автобус. Прямо напротив Ледового дворца расположено то ли рабочее общежитие то ли гостинка – малогабаритное жилье для молодых семей без балконов. У одного из окон была натянута веревка и сушились спортивные штаны. Из окна какой-то нетрезвый голос громко повторял: «Янукович! Янукович!» Дальше – мат…

Маша Мищенко Киев–Северодонецк–Киев