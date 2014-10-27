В Николаевской области на участке исчезли 11 бланков протоколов

На одном из избирательных участков города Вознесенска Николаевской области по одномандатному избирательному округу № 131 при подсчете голосов выявлена недостача 11 бланков протокола подсчета голосов избирателей.

Как сообщила УНИАН помощник начальника Вознесенского горотдела милиции Наталья Лобенко, с соответствующим заявлением к правоохранителям поздно ужина 26 октября обратился кандидат в народные депутаты Верховной Рады Украины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Читайте такжеЦИК обработала 100% протоколов на заграничных округах лидирует «Народный фронт» Правоохранители проводят дальнейшую проверку, устанавливают лиц, которые стали участниками этих правонарушений. Сейчас этот факт внесен в журнал единого учета, проводится проверка. В случае установления факта нарушения избирательного законодательства, правоохранителями будет принято соответствующее решение.

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