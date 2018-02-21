Защита будет ходатайствовать о повторном допросе Порошенко в деле Януковича

Адвокат надеется, что президент найдет время в своем рабочем графике для повторного участия в судебном процессе.

Адвокат Виталий Сердюк заявил, что сторона защиты намерена ходатайствовать о повторном допросе президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявил журналистам после досрочного завершения допроса Порошенко в Оболонском райсуде Киеве через систему видеоконференцсвязи.

«Мы будем заявлять повторное ходатайство о повторном вызове и допросе в качестве свидетеля Петра Алексеевича Порошенко. Я надеюсь, что у него освободится еще несколько часов времени в очень плотном рабочем графике и найдется возможность ответить на вопросы как защиты, так и обычных людей», - отметил он.

По словам Сердюка, у стороны защиты осталось еще много вопросов, которые были подготовлены Порошенко как свидетелю по данному делу.

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«Есть вопросы, которые направлялись по электронной почте, вопросы простых людей, и каждый из них просил задать именно его вопрос президенту Украины», - добавил Сердюк.

«Было сделано все, чтобы максимально сузить допрос и свести его лишь к пылкой речи, которая не касалась сути дела», - резюмировал адвокат.

Как сообщал УНИАН, судья Оболонского райсуда Владислав Девятко принудительно прервал допрос президента Украины Порошенко в качестве свидетеля по делу Януковича и закрыл судебное заседание. Он не дал возможности адвокатам услышать ответ Порошенко на вопрос об отдыхе на Мальдивах.

Девятко объявил перерыв в заседании до 10.00 22 февраля и добавил, что ждет от защитников Януковича их свидетелей для допроса.

Также он сказал, обращаясь к адвокатам экс-президента, что вынужденное прекращение допроса Порошенко останется на их "правовой репутации и правовой совести".